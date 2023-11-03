Shin Tae-yong Tunjuk Penyerang Sparta Rotterdam Dean Zandbergen sebagai Penyerang Naturalisasi Timnas Indonesia?

SHIN Tae-yong tunjuk penyerang Sparta Rotterdam, Dean Zandbergen, sebagai penyerang naturalisasi Timnas Indonesia? Dean Zandbergen merupakan penyerang keturunan asal Indonesia yang kini berusia 22 tahun.

Saat ini, Dean Zandbergen mentas bersama Sparta Rotterdam U-21, tim yang mentas di kasta ketiga Liga Belanda. Dean Zandbergen pun muncul sebagai bomber tajam, yang mana sudah mengemas tiga gol dan tiga assist dari 10 penampilan di Liga 3 Belanda 2023-2024.

(Shin Tae-yong saat menangani Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Kiprah apik di atas membuat Dean Zandbergen dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam, tim yang mentas di Liga 1 Belanda 2023-2024 atau Eredivisie. Semalam, Dean Zandbergen pun mendapatkan kesempatan debut.

Ia bermain sekira tiga menit saat Sparta Rotterdam menang 2-0 atas IJsselmeervogels di babak pertama Piala Liga Belanda 2023-2024 (KNVB Beker). Akun Instagram yang biasa membahas pemain keturunan, @footballtalentnesia, pun mengangkat profil Dean Zandbergen.

Mereka kagum dengan progress Dean Zandbergen yang memulai karier dari kompetisi amatir. Baru per musim panas ini gabung Sparta Rotterdam U-21, Dean Zandbergen langsung mendapatkan jatah tampil di skuad senior.

"Dean Zandbergen menjalani debut di level profesional semalam. Ia membela Sparta Rotterdam setelah sebelumnya memperkuat tim amatir. Dari bawah ke puncak karier,” tulis akun Instagram @footballtalentnesia.