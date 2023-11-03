Shin Tae-yong Abaikan Saran soal Pemanggilan Pemain Timnas Indonesia, Netizen: Tolong Rekrut Lagi Simon McMenemy!

SHIN Tae-yong mengabaikan saran soal pemanggilan pemain Timnas Indonesia, netizen pun ramai di media sosial. Bahkan ada salah satu netizen yang terindikasi melakukan sarkasme, meminta PSSI untuk merekrut kembali pelatih asal Skotlandia, Simon McMenemy.

Netizen dengan akun @inggitmsy_ menyebut, Simon McMenemy layak dipertimbangkan untuk kembali direkrut PSSI karena sering mendengarkan saran netizen. Sekadar diketahui, Simon McMenemy sempat membesut Timnas Indonesia pada 2019.

(Simon McMenemy saat menangani Timnas Indonesia pada 2019. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

Saat itu pemain-pemain yang dipilih Simon McMenemy, terkadang merupakan pilihan netizen. Alhasil, Timnas Indonesia hancur lebur di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Tercatat dalam empat laga yang dijalani Timnas Indonesia asuhan Simon McMenemy, skuad Garuda selalu tumbang! Padahal di luar Uni Emirat Arab, lawan-lawan Timnas Indonesia masuk kategori selevel, yakni Thailand, Vietnam dan Malaysia.

“Tolong segera rekrut kembali kuch Simon karena beliau lebih mau mendengar suara netizen,” tulis akun @inggitmsy_ diunggahan PSSI soal daftar 27 pemain Timnas Indonesia untuk laga kontra Irak dan Filipina bulan ini.

Ditengarai, akun di atas melakukan sarkasme. Hal itu merujuk kepada banyaknya netizen yang melakukan kritikan kepada pelatih Timnas Indonesia saat ini, Shin Tae-yong.