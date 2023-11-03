Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Dikritik Habis-habisan karena Tak Panggil Pemain Naturalisasi Ini untuk Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |09:01 WIB
Shin Tae-yong Dikritik Habis-habisan karena Tak Panggil Pemain Naturalisasi Ini untuk Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina
Shin Tae-yong dikiritik karena tak memanggil Lilipaly untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
SHIN Tae-yong dikritik habis-habisan karena tak memanggil pemain naturalisasi milik Borneo FC, Stefano Lilipaly, untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. Kritikan ini diutarakan netizen di media sosial setelah akun Instagram PSSI mengumumkan 27 pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Irak dan Filipina pada 16 dan 21 November 2023.

Secara statistik di Liga 1 2023-2024, Stefano Lilipaly tak perlu diragukan lagi. Pesepakbola 33 tahun ini telah mengemas sembilan gol dan delapan assist dari 17 pertandingan di Liga 1 2023-2024.

Stefano Lilipaly

(Stefano Lilipaly tak dipanggil ke Timnas Indonesia. (Foto: Borneo FC)

Jumlah itu merupakan yang terbanyak ketimbang pemain lokal mana pun di Liga 1 2023-2024. Namun, statistik impresif di atas tak menarik hati Shin Tae-yong untuk memanggil eks pemain FC Utrecht tersebut.

Alih-alih memanggil Stefano Lilipaly, Shin Tae-yong memilih menyertakan pemain-pemain muda macam Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman hingga pemain yang berkarier di luar negeri, Saddil Ramdani dan Rafael Struick.

“Lilipaly lagi gacor-gacornya malah enggak dipanggil. Hokky, Witan sama Egy malah dipanggil,” tulis akun Instagram @mulyanaarianto.

“Agak kecewa Fano (Lilipaly) enggak dipanggil, tapi lebih kecewa saat pemain yang underperform masih dipanggil. Padahal, ini laga yang sangat penting,” sambung akun @tanalimmw.

“Mending Lilipaly ketimbang Egy,” tegas akun @the.gunrose.

Telusuri berita bola lainnya
