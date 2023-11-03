PSM Makassar vs Persija Jakarta: Everton Nascimento Beri Kode Bakal Jalani Laga Terakhir Bersama Juku Eja

PAREPARE – PSM Makassar tampaknya akan kehilangan salah satu pemain asingnya, yakni Everton Nascimento. Sebab sang pemain memberikan sinyal bahwa akan mengenakan jersey Juku Eja untuk terakhir kalinya di laga PSM vs Persija Jakarta.

Seperti yang diketahui, Everton didatangkan PSM Makassar pada bursa transfer pramusim 2022-2023 lalu. Bersama PSM Makassar, Everton berhasil mempersembahkan trofi Liga 1 2022-2023.

Everton pun langsung mampu tampil gacor bersama tim berjuluk Juku Eja. Musim lalu, penyerang asal Brasil itu mengemas delapan gol dari 29 penampilannya di Liga 1.

Namun sayang performanya menurun di musim 2023-2024 ini. Everton hanya mampu mencetak dua gol dalam 18 laga di Liga 1 dan Piala AFC musim ini.

Kontrak Everton sendiri berakhir pada akhir musim 2023-2024. Namun terdapat sinyal bahwa Everton akan pamit lebih cepat.

Hal itu tampak pada unggahan Everton di Instagram pribadinya. Dia mengatakan ingin menikmati momen-momen terakhir bersama PSM Makassar.