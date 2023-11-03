Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Fulham vs Manchester United, Erik ten Hag Pastikan Raphael Varane Absen

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |20:24 WIB
Fulham vs Manchester United, Erik ten Hag Pastikan Raphael Varane Absen
Raphael Varane akan absen di laga Fulham vs Manchester United (Foto: Reuters/Ed Sykes)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Manchester United Erik ten Hag menyatakan Raphael Varane tidak akan dilibatkan saat melawan Fulham. Pertemuan kedua tim itu berlangsung dalam pekan ke-11 Liga Inggris 2023-2024.

Duel Fulham vs Manchester United itu akan digelar di Stadion Craven Cottage, London, Sabtu 4 November 2023 malam WIB. Iblis Merah tengah butuh poin penuh untuk terus memanjat papan klasemen Liga Inggris.

Sundulan Raphael Varane menjadi gol tunggal kemenangan Manchester United atas Wolverhampton Wanderers (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

Celakanya, ten Hag mengatakan Varane sedang mengalami sakit yang mana butuh waktu istirahat lebih lama. Oleh karena itu, sang bek sudah dipastikan akan absen dalam laga tersebut.

Sebelumnya, mantan pemain Real Madrid itu sudah absen saat The Red Devils kalah 0-3 dari Newcastle United. Duel babak 16 Piala Liga Inggris 2023-2024 itu berlangsung pada tengah pekan.

“Kami harus menunggu 24 jam, tapi saya pikir pastinya untuk hari Sabtu, dia akan absen," kata ten Hag dilansir dari laman Manchester United, Jumat (3/11/2023).

Pelatih asal Belanda itu mengatakan tidak bisa menggambarkan terlalu detail terkait kondisi Varane. Pasalnya, tim dokter tim yang lebih mengetahuinya.

Halaman:
1 2
      
