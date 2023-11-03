Ruang Ganti Mulai Panas, Pemain Manchester United Ada yang Tak Senang dengan Erik Ten Hag

MANCHESTER – Ruang ganti Manchester United dikabarkan mulai panas karena adanya silang pendapat di antara para pemain skuad berjuluk Setan Merah tersebut. Perbedaan pendapat itu terkait metode latihan Erik Ten Hag, di mana ada yang mendukung caranya yang keras, tapi kini sudah mulai ada yang tak senang dengan cara melatih keras tersebut.

Seperti yang diketahui, Manchester United saat ini dalam kondisi terpuruk setelah mengalami dua kekalahan beruntun di kandangnya, Old Trafford. Tim berjuluk Setan Merah itu dibobol enam gol tanpa balas dalam dua pertandingan terakhir, yakni melawan Manchester City (0-3) di Liga Inggris dan Newcastle United (0-3) di Piala Liga Inggris 2023-2024.

Dua hasil itu membuat Manchester United kini menelan delapan kekalahan dari 15 pertandingan musim ini. Menyusul hasil minor, dikabarkan telah terjadi keretakan dalam ruang ganti Manchester United.

Menurut laporan Metro, Jumat (3/11/2023), metode Erik ten Hag yang terkenal keras dengan anak asuhnya tidak disetujui oleh sebagian pemain. Para pemain yang tidak setuju menyoroti tindakkan Ten Hag terhadap Jadon Sancho dan Harry Maguire.

Dua pemain itu memang berkasus dengan Ten Hag. Sancho diketahui sedang diasingkan karena berselisih dengan Ten Hag. Pelatih berusia 53 tahun itu menganggap Sancho kurang berlatih keras untuk mendapatkan menit bermain.

Sementara, Maguire dicopot dari jabatan kapten secara sepihak karena penyebab yang belum diketahui. Sebagian pemain tidak menyukai metode yang dilakukan oleh Ten Hag kepada dua pemain tersebut.