Aktor Dwayne Johnson Bikin Heboh Media Sosial karena Cosplay Jadi David Beckham untuk Pesta Halloween

AKTOR Dwayne Johnson bikin heboh media sosial karena cosplay jadi David Beckham untuk pesta Halloween. Mantan pegulat World Wrestling Entertainment (WWE) yang dikenal dengan nama The Rock itu berniat menjadi Beckham di era 2002.

The Rock memakai jersey Manchester United dan wig pirang ala Beckham. Dia juga memakai kacamata sembari memegang bola. Momen tersebut diabadikan di Instagram-nya, @therock pada Rabu (1/11/2023).

"Beckham 7," tulis The Rock.

Aksinya itu lantas sukses mengundang perhatian para warganet. Namun sejauh ini belum diketahui alasan The Rock memilih cosplay sebagai David Beckham tersebut.

Memang sosok Beckham saat ini mulai kembali ramai ke permukaan. Salah satu cuplikan film dokumenternya sempat viral belakangan ini.

Selain itu, Beckham juga menjadi sosok yang berpengaruh dalam sepakbola Amerika Serikat (AS). Hal ini seiring dengan keberhasilannya menggaet Lionel Messi ke klubnya, Inter Miami, yang kini telah memperoleh Ballon d'Or kedelapannya.

Sementara itu, Beckham pun ikut memberi tanggapan di kolom komentar. Eks pemain Real Madrid itu 'meledek' seperti melihat cermin.