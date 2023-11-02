Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aktor Dwayne Johnson Bikin Heboh Media Sosial karena Cosplay Jadi David Beckham untuk Pesta Halloween

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |02:14 WIB
Aktor Dwayne Johnson Bikin Heboh Media Sosial karena Cosplay Jadi David Beckham untuk Pesta Halloween
Aktor Dwayne Johnson alias The Rock jadi David Beckham untuk pesta Halloween (Foto: Instagram/therock)
A
A
A

AKTOR Dwayne Johnson bikin heboh media sosial karena cosplay jadi David Beckham untuk pesta Halloween. Mantan pegulat World Wrestling Entertainment (WWE) yang dikenal dengan nama The Rock itu berniat menjadi Beckham di era 2002.

The Rock memakai jersey Manchester United dan wig pirang ala Beckham. Dia juga memakai kacamata sembari memegang bola. Momen tersebut diabadikan di Instagram-nya, @therock pada Rabu (1/11/2023).

Dwayne Johnson

"Beckham 7," tulis The Rock.

Aksinya itu lantas sukses mengundang perhatian para warganet. Namun sejauh ini belum diketahui alasan The Rock memilih cosplay sebagai David Beckham tersebut.

Memang sosok Beckham saat ini mulai kembali ramai ke permukaan. Salah satu cuplikan film dokumenternya sempat viral belakangan ini.

Selain itu, Beckham juga menjadi sosok yang berpengaruh dalam sepakbola Amerika Serikat (AS). Hal ini seiring dengan keberhasilannya menggaet Lionel Messi ke klubnya, Inter Miami, yang kini telah memperoleh Ballon d'Or kedelapannya.

Sementara itu, Beckham pun ikut memberi tanggapan di kolom komentar. Eks pemain Real Madrid itu 'meledek' seperti melihat cermin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/14/51/1644139/kenapa-jonatan-christie-lebih-moncer-setelah-keluar-pelatnas-pbsi-cft.jpg
Kenapa Jonatan Christie Lebih Moncer setelah Keluar Pelatnas PBSI?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
Sumardji Akui Ada 5 Nama Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Ada Kapadze dan Hallgrimsson?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement