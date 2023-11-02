Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia U-17 Reno Salampessy Yakin Garuda Asia Lolos ke 16 Besar Piala Dunia U-17 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |01:26 WIB
Pemain Timnas Indonesia U-17 Reno Salampessy Yakin Garuda Asia Lolos ke 16 Besar Piala Dunia U-17 2023
Timnas Indonesia U-17 percaya diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia U-17 Reno Salampessy yakin Garuda Asia mampu lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Anak dari legenda Timnas Indonesia Ricardo Salampessy tersebut mengatakan bahwa tim asuhan Bima Sakti telah mempersiapkan diri dengan sangat matang.

Piala Dunia U-17 2023 akan segera digelar pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023. Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – tergabung di Grup A selaku tuan rumah, bersama Ekuador, Panama, dan Maroko.

Timnas Indonesia U-17

Menjelang turnamen, Timnas Indonesia U-17 melakukan pemusatan latihan (TC) di Jerman selama kurang lebih enam pekan lamanya. Selama di Jerman, pasukan Bima Sakti tidak hanya mematangkan taktik melainkan juga melakoni laga uji coba.

Dengan persiapan semacam itu, Reno meyakini bahwa skuad Garuda Asia dalam kondisi siap. Dia yakin bahwa Timnas Indonesia U-17 mampu lolos dari fase grup.

“Persiapan kita sangat matang, kita sudah siap,” kata Reno kepada awak media di Jakarta, dikutip Rabu (1/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183315/timnas_indonesia_u_17-LxB9_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Tanah Air Usai Berlaga di Piala Dunia U-17 2025, Erick Thohir Sambut Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183142/fadly_alberto-G76a_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Sudah Jadikan Nova Arianto bak Ayah Sendiri
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/14/11/1644071/timur-kapadze-dianggap-tak-cocok-latih-kazakhstan-segera-hengkang-ke-indonesia-yaf.jpg
Timur Kapadze Dianggap Tak Cocok Latih Kazakhstan, Segera Hengkang ke Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/bek_persija_jakarta_rizky_ridho.jpg
Link Vote FIFA Puskas Award Pilih Gol Rizky Ridho yang Kini Jadi Buruan Warga +62!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement