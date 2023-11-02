Pemain Timnas Indonesia U-17 Reno Salampessy Yakin Garuda Asia Lolos ke 16 Besar Piala Dunia U-17 2023

Timnas Indonesia U-17 percaya diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

PEMAIN Timnas Indonesia U-17 Reno Salampessy yakin Garuda Asia mampu lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Anak dari legenda Timnas Indonesia Ricardo Salampessy tersebut mengatakan bahwa tim asuhan Bima Sakti telah mempersiapkan diri dengan sangat matang.

Piala Dunia U-17 2023 akan segera digelar pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023. Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – tergabung di Grup A selaku tuan rumah, bersama Ekuador, Panama, dan Maroko.

Menjelang turnamen, Timnas Indonesia U-17 melakukan pemusatan latihan (TC) di Jerman selama kurang lebih enam pekan lamanya. Selama di Jerman, pasukan Bima Sakti tidak hanya mematangkan taktik melainkan juga melakoni laga uji coba.

Dengan persiapan semacam itu, Reno meyakini bahwa skuad Garuda Asia dalam kondisi siap. Dia yakin bahwa Timnas Indonesia U-17 mampu lolos dari fase grup.

“Persiapan kita sangat matang, kita sudah siap,” kata Reno kepada awak media di Jakarta, dikutip Rabu (1/11/2023).