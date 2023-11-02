Gol Elkan Baggott ke Gawang Fulham Buktikan Timnas Indonesia Unggul Jauh dari Malaysia, Menang 2-0!

GOL Elkan Baggott ke gawang Fulham membuktikan Timnas Indonesia unggul jauh dari Malaysia di sepakbola Inggris musim ini. Sekadar diketahui, bek Timnas Indonesia Elkan Baggott mencetak satu gol saat Ipswich Town bersua Fulham di babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024 yang berlangsung semalam.

Bermain sejak menit 60, Elkan Baggott membobol gawang Fulham 19 menit kemudian. Sayangnya, gol yang dibuat Elkan Baggott gagal menyelamatkan Ipswich Town dari kekalahan, mengingat The Tractor Boys –julukan Ipswich Town– tumbang 1-3.

(Ipswich Town kalah 1-3 dari Fulham)

Meski begitu, gol Elkan Baggott menunjukan sepakbola Indonesia jauh lebih baik ketimbang Malaysia jika ukurannya pemain yang berkiprah di persepakbolaan Inggris. Tercatat ada satu pemain Timnas Indonesia yang merumput di persepakbolaan Inggris musim ini, yakni Elkan Baggott (Ipswich Town).

Sementara Richard Chin yang sudah mengungkap kesediaanya memperkuat Timnas Malaysia, kini merumput bersama klub kasta ketiga Liga Inggris, Charlton Athletic. Jika bicara statistik, Elkan Baggott lebih unggul ketimbang Richard Chin.

Bek 194 sentimeter ini telah mencatatkan tiga penampilan bersama Ipswich Town, sedangkan Richard Chin baru turun dua laga bersama Charlton Athletic. Bisa dibilang, Timnas Indonesia untuk sementara unggul 1-0 atas Malaysia.

Kemudian dalam jumlah gol, Elkan Baggott juga unggul. Elkan Baggott telah mencetak satu gol, sedangkan Richard Chin belum mencetak gol.