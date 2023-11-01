5 Negara yang Gabung AFF jika Piala AFF Masuk Agenda Resmi FIFA, Nomor 1 Baru Ditumbangkan Skuad Garuda!

Berikut 5 negara yang gabung AFF jika Piala AFF masuk agenda resmi FIFA. (Foto: Faisal Rahman/MNC Portal Indonesia)

SEBANYAK 5 negara yang siap gabung AFF jika Piala AFF masuk agenda resmi FIFA akan diulas Okezone. Pada Senin, 16 Januari 2023 malam WIB, Timnas Thailand melawan Vietnam dalam leg kedua final Piala AFF 2022. Laga tersebut pun dihadiri Presiden FIFA, Gianni Infantino.

Setelah pertandingan berakhir, pria keturunan Italia itu mempertimbangkan untuk memasukkan Piala AFF ke dalam jadwal resmi FIFA. Sejauh ini di Asia sendiri hanya ada dua turnamen yang masuk agenda FIFA, yakni Piala Asia dan Piala Dunia FIFA Arab.

Jika Piala AFF juga dimasukkan ke dalam agenda resmi FIFA, tentunya menarik perhatian sejumlah tim. Sebab, dengan naik pangkat dengan dimasukkan ke dalam agenda resmi, poin (ranking FIFA) yang didapat otomatis bakal membesar dan menarik perhatian sejumlah negara. Lantas, negara mana saja yang dimaksud?

Berikut 5 Negara yang Gabung AFF jika Piala AFF Masuk Agenda Resmi FIFA:

5. India





Selama beberapa tahun terakhir, India telah mempertimbangkan untuk meninggalkan Federasi Sepakbola Asia Selatan (SAFF) dan bergabung dengan AFF. Negara ini menganggap anggota SAFF tidak cukup kompetitif. India saat ini berada di urutan ke-102 di dunia.

“Tujuan kami (pindah ke AFF) adalah agar Timnas kami mendapatkan tekanan yang terbaik dalam kompetisi. Respons AFF sangat positif, akan tetapi kami terjebak pada situasi pandemi Covid-19," kata Sekjen IAFF Kushal Das, dilansir dari Times Of India.

"Ketika AFF menerima permintaan kami, maka kami akan turut dalam kompetisi mereka dengan sungguh-sungguh," sambung Kushal Das.

4. Australia





Australia tampaknya akan berpartisipasi jika Piala AFF dimasukkan ke dalam jadwal FIFA. Hal itu karena poin yang diperoleh dari turnamen ini dapat meningkatkan posisi skuad Australia di ranking FIFA.

Australia saat ini menempati peringkat ke-27 di dunia dan masih bisa terus bertambah. Terlepas dari itu, Australia sudah gabung AFF sejak 2013 dan belum pernah ambil bagian di Piala AFF senior.