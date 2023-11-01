Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Laga Madura United vs Persib Bandung, Edo Febriansah Yakin Maung Bandung Raih Poin Penuh

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |02:13 WIB
Jelang Laga Madura United vs Persib Bandung, Edo Febriansah Yakin Maung Bandung Raih Poin Penuh
Edo Febriansah yakin Persib Bandung raih poin penuh di markas Madura United (Foto: MPI/MIftahul Ghani)
A
A
A

JELANG laga Madura United vs Persib Bandung, Edo Febriansah yakin Maung Bandung mampu meraih tiga poin penuh. Namun, Edo tidak mau Maung Bandung -- julukan Persib -- terlalu memikirkan lawan.

Persib Bandung akan melawat ke kandang Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, pada Rabu (1/11/2023) malam nanti WIB. Laga ini menjadi penting bagi kedua tim yang berada di papan atas klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Persib Bandung

Edo hanya memastikan Madura United merupakan tim bagus. Terbukti, tim berjuluk Laskar Sapeh Kerab itu berada di peringkat tiga klasemen sementara dan memiliki jumlah poin yang sama dengan Persib Bandung yang menempati posisi dua.

"Ya, sekarang tim-tim pada bagus juga kan. Antar tim juga poinnya dekat-dekat. Ya, semua tim bagus, tapi kita fokus aja dan kita yakin bisa meraih poin di kandang Madura," ujar Edo di Graha Persib, Bandung, Selasa (31/10/2023).

Pemilik nomor punggung 97 ini pun memastikan akan meningkatkan kewaspadaannya kepada Madura United. Tak hanya satu, namun seluruh pemain tim asal Jawa Timur tersebut.

Halaman:
1 2
      
