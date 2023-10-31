Jelang Madura United vs Persib Bandung, Mauricio Souza Tak Mau Laskar Sapeh Kerrab Buat Kesalahan Lagi

BANGKALAN – Pelatih Madura United, Mauricio Souza tak mau pasukannya membuat kesalahan saat menghadapi Persib Bandung di pekan ke-18 Liga 1 2023-2024. Karena itu, Souza pun sudah melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan Madura United dalam beberapa laga terakhir untuk bisa memperbaiki kekurangan timnya.

Madura United akan menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Madura pada Rabu 1 November 2023 mendatang. Laga tersebut amat penting bagi kedua tim untuk mempertahankan posisi di klasemen.

Saat ini, Persib Bandung dan Madura United memiliki poin yang sama, yakni 31 poin. Maung Bandung -julukan Persib- unggul satu peringkat (2) karena lebih produktif dalam urusan mencetak gol.

Namun, menjelang laga tersebut, Laskar Sapeh Kerrab -julukan Madura United- sejatinya baru saja merengkuh hasil kurang memuaskan. Mereka ditahan imbang Arema FC (1-1) pada pekan sebelumnya. Berbanding terbalik dengan Persib yang baru menggulung PSS Sleman (4-1).

Souza mengatakan timnya akan menganalisis kekurangan dalam laga melawan Singo Edan -julukan Arema FC. Dengan begitu, pelatih asal Brasil tersebut mengatakan kesalahan yang terjadi tak terulang saat bersua dengan Persib.