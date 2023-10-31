Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

2 Pemain Persib Bandung Resmi Absen saat Hadapi Madura United di Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |16:44 WIB
2 Pemain Persib Bandung Resmi Absen saat Hadapi Madura United di Liga 1 2023-2024
2 pemain Persib Bandung absen lawan Madura United. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

SEBANYAK 2 pemain Persib Bandung absen saat bertandang ke markas Madura United di lanjutan pekan ke-18 Liga 1 2023-2024 pada Rabu, 1 November 2023 pukul 19.00 WIB. Dua pemain yang dimaksud adalah Marc Klok dan Dedi Kusnandar.

Marc Klok tidak bisa bermain karena hukuman akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Dedi Kusnandar tidak bisa bermain karena mengalami penurunan kondisi alias sakit. Karena itu, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan tidak bisa memainkan dua pemainnya.

Marc Klok

(Marc Klok absen di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

"Tapi yang lainnya siap untuk bermain, kami hanya bisa berharap memainkan pertandingan dengan baik dan mendapatkan hasil positif," harap Bojan Hodak di Graha Persib, Bandung, Selasa (31/10/2023).

Absennya dua pemain di atas tentunya menyulitkan Persib Bandung untuk memenangkan pertandingan. Terlebih, sang lawan yang berjuluk Laskar Sapeh Kerab itu berada di peringkat ketiga klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan 31 poin. Koleksi poin mereka sama persis dengan Persib Bandung di tempat kedua.

"Mereka (Madura United) tim yang bagus, mungkin dalam dua laga terakhir tidak mendapatkan hasil yang bagus, tapi mereka bermain dengan bagus," katanya.

Bojan Hodak mengaku sudah menyaksikan beberapa pertandingan Madura United. Menurutnya, permainan Madura United bagus meski masih bermasalah dengan penyelesaian akhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/49/3020043/kisah-haru-rezaldi-hehanussa-yang-sempat-kecewa-dan-down-sebelum-bawa-persib-bandung-juara-liga-1-2023-2024-B5ScDejwip.jpg
Kisah Haru Rezaldi Hehanussa yang Sempat Kecewa dan Down Sebelum Bawa Persib Bandung Juara Liga 1 2023-2024
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/09/persib_bandung.jpg
Bobotoh Kecewa! Persib Pakai Jersey Musim Lalu di Playoff AFC Champions League, Alasannya Mengejutkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement