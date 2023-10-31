2 Pemain Persib Bandung Resmi Absen saat Hadapi Madura United di Liga 1 2023-2024

SEBANYAK 2 pemain Persib Bandung absen saat bertandang ke markas Madura United di lanjutan pekan ke-18 Liga 1 2023-2024 pada Rabu, 1 November 2023 pukul 19.00 WIB. Dua pemain yang dimaksud adalah Marc Klok dan Dedi Kusnandar.

Marc Klok tidak bisa bermain karena hukuman akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Dedi Kusnandar tidak bisa bermain karena mengalami penurunan kondisi alias sakit. Karena itu, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan tidak bisa memainkan dua pemainnya.

(Marc Klok absen di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

"Tapi yang lainnya siap untuk bermain, kami hanya bisa berharap memainkan pertandingan dengan baik dan mendapatkan hasil positif," harap Bojan Hodak di Graha Persib, Bandung, Selasa (31/10/2023).

Absennya dua pemain di atas tentunya menyulitkan Persib Bandung untuk memenangkan pertandingan. Terlebih, sang lawan yang berjuluk Laskar Sapeh Kerab itu berada di peringkat ketiga klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan 31 poin. Koleksi poin mereka sama persis dengan Persib Bandung di tempat kedua.

"Mereka (Madura United) tim yang bagus, mungkin dalam dua laga terakhir tidak mendapatkan hasil yang bagus, tapi mereka bermain dengan bagus," katanya.

BACA JUGA: Viral Video Bendera Palestina di Laga Persib Bandung vs PSS Sleman Dicabut Petugas

Bojan Hodak mengaku sudah menyaksikan beberapa pertandingan Madura United. Menurutnya, permainan Madura United bagus meski masih bermasalah dengan penyelesaian akhir.