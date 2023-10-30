Viral Video Bendera Palestina di Laga Persib Bandung vs PSS Sleman Dicabut Petugas

VIRAL video bendera Palestina di laga Persib Bandung vs PSS Sleman dicabut petugas hingga membuat Bobotoh bertanya-tanya. Tak pelak, video tersebut langsung tersebar luas di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Instagram @jktnewss.

Dalam unggahan akun itu, Bobotoh -suporter Persib Bandung- awalnya memasang sebuah bendera Palestina di dinding Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Sabtu (28/10/2023) malam WIB. Tepatnya saat laga Persib Bandung vs PSS Sleman pada pekan ke-17 Liga 1 2023-2024.

Seketika, ada seorang petugas remaja yang tiba-tiba mencabut bendera Palestina tersebut. Petugas remaja itu ditemani oleh seorang petugas bapak-bapak. Mereka tidak menjelaskan apa alasannya mencabut bendera Palestina itu.

Sontak, salah seorang Bobotoh yang mengetahui bendera Palestina dicabut langsung mempertanyakan apa alasannya. Dengan nada tinggi dan agak jengkel, sosok suporter Persib Bandung itu meminta agar sang petugas memasang bendera Palestina itu lagi.

"Hey, knapa dicabut? Kenapa dicabut? Disuruh siapa? Itu Palestina bro. Pasang lagi!," kata salah seorang Bobotoh dengan menggunakan bahasa Sunda, dikutip dari akun Instagram @jktnewss.

"Engga tahu pak, disuruh sama itu," jawab seorang petugas remaja yang menyambut bendera Palestina tersebut.

Hingga artikel ini dibuat, belum diketahui alasan petugas tersebut melepaskan bendera Palestina. Padahal, di berbagai stadion lain termasuk di Eropa justru banyak yang mengibarkan bendera Palestina.

Hal itu sebagai bentuk solidaritas sebagai sesama manusia terhadap rakyat Palestina yang hingga saat ini sedang dibombardir oleh militer Israel. Akibatnya, ribuan korban jiwa berjatuhan dengan mayoritas anak-anak dan perempuan yang tak bersalah.