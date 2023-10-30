Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Viral Video Bendera Palestina di Laga Persib Bandung vs PSS Sleman Dicabut Petugas

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |19:33 WIB
Viral Video Bendera Palestina di Laga Persib Bandung vs PSS Sleman Dicabut Petugas
Bendera Palestina tiba-tiba dicopot di tengah laga Persib Bandung vs PSS Sleman (Foto: Twitter/persib)
A
A
A

VIRAL video bendera Palestina di laga Persib Bandung vs PSS Sleman dicabut petugas hingga membuat Bobotoh bertanya-tanya. Tak pelak, video tersebut langsung tersebar luas di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Instagram @jktnewss.

Dalam unggahan akun itu, Bobotoh -suporter Persib Bandung- awalnya memasang sebuah bendera Palestina di dinding Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Sabtu (28/10/2023) malam WIB. Tepatnya saat laga Persib Bandung vs PSS Sleman pada pekan ke-17 Liga 1 2023-2024.

Persib Bandung

Seketika, ada seorang petugas remaja yang tiba-tiba mencabut bendera Palestina tersebut. Petugas remaja itu ditemani oleh seorang petugas bapak-bapak. Mereka tidak menjelaskan apa alasannya mencabut bendera Palestina itu.

Sontak, salah seorang Bobotoh yang mengetahui bendera Palestina dicabut langsung mempertanyakan apa alasannya. Dengan nada tinggi dan agak jengkel, sosok suporter Persib Bandung itu meminta agar sang petugas memasang bendera Palestina itu lagi.

"Hey, knapa dicabut? Kenapa dicabut? Disuruh siapa? Itu Palestina bro. Pasang lagi!," kata salah seorang Bobotoh dengan menggunakan bahasa Sunda, dikutip dari akun Instagram @jktnewss.

"Engga tahu pak, disuruh sama itu," jawab seorang petugas remaja yang menyambut bendera Palestina tersebut.

Hingga artikel ini dibuat, belum diketahui alasan petugas tersebut melepaskan bendera Palestina. Padahal, di berbagai stadion lain termasuk di Eropa justru banyak yang mengibarkan bendera Palestina.

Hal itu sebagai bentuk solidaritas sebagai sesama manusia terhadap rakyat Palestina yang hingga saat ini sedang dibombardir oleh militer Israel. Akibatnya, ribuan korban jiwa berjatuhan dengan mayoritas anak-anak dan perempuan yang tak bersalah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644137/kisah-frank-van-kempen-pergi-sebelum-sempat-latih-timnas-indonesia-u20-cqe.webp
Kisah Frank Van Kempen, Pergi Sebelum Sempat Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/30/pelatih_timnas_indonesia_u_19_indra_sjafri.jpg
PSSI Disarankan Tunjuk Indra Sjafri Jadi Pelatih Timnas Indonesia Senior
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement