Jelang West Ham United vs Arsenal, David Moyes Pusing dengan Kondisi Skuad The Hammers

LONDON – Pelatih West Ham United, David Moyes tengah pusing mempersiapkan timnya untuk menghadapi Arsenal di 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024. Pasalnya skuad tim berjuluk The Hammers itu tengah dalam kondisi yang buruk lantaran banyaknya pemain yang cedera.

Seperti yang diketahui, West Ham United akan menjamu Arsenal di Stadion Olimpiade London, London, Inggris pada Kamis 2 November 2023 pukul 02.30 WIB. Pertandingan itu amat krusial bagi kedua tim untuk mendapatkan tiket ke babak selanjutnya.

Sayangnya, Moyes mengatakan The Hammers tidak dalam kondisi yang prima. Badai cedera serta akumulasi kartu kuning yang menghujani skuad utama menjadi masalahnya.

Meski demikian, Moyes tidak mau merinci siapa saja pemain yang kemungkinan cedera dalam pertandingan itu. Sementara, soal akumulasi kartu kuning, pelatih berpaspor Inggris itu mengeluhkannya untuk laga Liga Inggris akhir pekan ini.

“Di balik layar, kami mempunyai beberapa cedera yang harus kami atasi saat ini. Itu dari pertandingan di akhir pekan. Saya tidak akan berkata terlalu banyak saat ini. Kami baru saja mendapat beberapa cedera dan ada satu atau dua pemain yang mungkin absen (melawan Arsenal) karena cedera,” kata Moyes dikutip dari laman resmi West Ham United, Rabu (1/11/2023).

“Lucas Paquetá dan Edson Álvarez mendapatkan kartu kuning saat melawan Everton juga menjadi salah satu faktornya, karena sekarang kami tidak dapat menggunakannya di akhir pekan melawan Brentford,” sambungnya.