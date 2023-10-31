5 Pemain Timnas Indonesia yang Cedera dan Terancam Absen Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong!

5 pemain Timnas Indonesia yang cedera dan terancam absen jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya bahkan ada pemain kesayangan Shin Tae-yong.

Ya, Timnas Indonesia akan segera melanjutkan perjalanannya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai berhasil lolos ke babak kedua. Timnas Irak akan jadi lawan pertama skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- di babak kedua. Duel itu akan digelar di Irak pada 16 November 2023 malam WIB.

Jelang duel itu, badai cedera sayangnya menerpa Timnas Indonesia. Setidaknya, ada lima pemain yang dikabarkan kini didera cedera. Siapa saja mereka? Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang cedera dan terancam absen jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

5. Elkan Baggott





Salah satu pemain Timnas Indonesia yang cedera dan terancam absen jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Elkan Baggott. Bek jangkung ini dikabarkan mengalami cedera punggung.

Cedera itu mendera Elkan jelang laga leg II Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam dalam putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibat cedera itu, bek Ipswich Town itu dinyatakan tak siap tampil.

Usai membela Timnas Indonesia, Elkan Baggott pun menjalani pemeriksaan lanjutan di klubnya, Ipswich Town. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, membeberkan hasil pemeriksaan tim medis klub.

“Tim medis mengatakan kepada saya pagi ini bahwa dia mengalami sedikit kaku di punggungnya,” kata McKenna, dilansir Suffolk News, Jumat 20 Oktober 2023.

Tentunya, ini jadi kabar buruk bagi Timnas Indonesia. Sebab, dia jadi salah satu pemain yang diandalkan di lini belakang Timnas Indonesia.

4. Ivar Jenner





Kemudian, ada nama Ivar Jenner. Pemain naturalisasi yang satu ini didera cedera kala membela klubnya, yakni Jong Utrecht. Alhasil, dia bahkan harus absen sejak Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Belum lama ini, Ivar Jenner pun membeberkan kondisi cederanya. Sayangnya, dia mengaku ragu bisa membela Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026.

“Cedera saya semakin membaik, tetapi saya tidak yakin bisa bermain melawan Irak,” tulis Ivar di akun Instagram resminya, @ivarjenner.