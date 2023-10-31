Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Tak Kunjung Main di Tim Utama, Calon Pemain Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On Justru Diturunkan Swansea City U-21

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |09:33 WIB
Tak Kunjung Main di Tim Utama, Calon Pemain Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On Justru Diturunkan Swansea City U-21
Erick Thohir dan Nathan Tjoe A-On. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

TAK kunjung main di tim utama, calon pemain Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On, justru diturunkan Swansea City U-21. Tepatnya, hal itu terjadi saat Swansea City U-21 menjamu Charlton Athletic U-21 dalam lanjutan Professional Development League-2 U-23 2023-2024.

Pertandingan tersebut berlangsung di Swansea City FC Youth Academy Training Centre, Senin 30 Oktober 2023 malam WIB. Dalam laga itu, Nathan Tjoe-A-On dan kawan-kawan berhasil membawa Swansea U-21 menang telak 5-0 atas Charlton U-21.

Nathan Tjoe-A-On

Menurut laporan @futboll.indonesiaa, Nathan Tjoe-A-On diturunkan sebagai starter pada laga tersebut. Bek kiri 21 tahun itu bermain selama 45 menit. Dia terpaksa harus digantikan di babak kedua.

Pasalnya, Nathan Tjoe-A-On mengalami sakit di bagian kakinya sehingga tidak mau memaksakan agar fit di pertandingan Sabtu mendatang. Ini merupakan laga keempat bagi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu di tim Swansea City U-21.

Menurut Transfermarkt, Nathan Tjoe-A-On belum dimainkan di tim utama Swansea City pada musim 2023-2024. Klub Divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris itu belum memberi kesempatan sekalipun kepada pemain keturunan Indonesia tersebut.

