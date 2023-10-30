Media Vietnam Nilai Timnas Indonesia Kecanduan Naturalisasi Pemain Eropa demi Kalahkan Timnas Vietnam, Usai Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Bakal Merapat

MEDIA Vietnam, The Thao 247, menilai Timnas Indonesia kecanduan naturalisasi pemain Eropa demi kalahkan Timnas Vietnam. Penyataan ini dilontarkan usai dua pemain keturunan dikabarkan bakal segera merapat ke Timnas Indonesia karena proses naturalisasinya tengah berlangsung.

Adapun dua pemain keturunan Indonesia yang dimaksud adalah Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On. Keduanya merupakan pemain yang saat ini berkarier di Eropa.

Jay Idzes bermain untuk klub Italia di Serie B, Venezia FC. Bek berusia 23 tahun itu sudah bergabung dengan Venezia sejak Juli 2023 dari klub Belanda, Go Ahead Eagles.

Bersama Venezia, Idzez cukup mendapat menit bermain yang intens. Sejak bergabung, dia sudah tampil 10 kali di semua kompetisi musim ini.

Sementara itu, Nathan Tjoe-A-On merupakan salah satu pemain klub kasta kedua Liga Inggris (Divisi Championship), yakni Swansea City. Itu merupakan klub pertamanya di Inggris. Dia bergabung pada Agustus 2023.