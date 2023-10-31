Pelatih Espanyol Puji Sosok Pemain Timnas Indonesia Ini yang Cara Bermainnya Mirip Lionel Messi

PELATIH Espanyol B periode 2016–2018, David Gallego, puji sosok pemain Timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri, yang cara bermainnya mirip Lionel Messi. Pria 51 tahun asal Spanyol itu menilai Egy memiliki memiliki kelincahan dan bisa melewati banyak pemain.

Sanjungan David Gallego itu diungkapkan usai laga uji coba antara Timnas Indonesia U-19 vs Espanyol B di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pada Jumat 14 Juli 2017. Laga tersebut berakhir dengan skor 2-4 untuk kemenangan Espanyol B.

Egy Maulana Vikri pun cukup menonjol dalam laga itu. Pemain yang kini membela Dewa United tersebut saat itu berhasil mencetak dua gol untuk Timnas Indonesia U-19 asuhan Indra Sjafri.

Gol pertama Egy cukup istimewa karena dilakukan melalui aksi solo run dari tengah lapangan. Ia kemudian mampu mengecoh pemain belakang Espanyol B dan langsung melepas sepakan terukur di kotak penalti.

Sementara itu, gol kedua Egy diciptakan melalui tendangan penalti. Pemain Timnas Indonesia itu dengan tenang mampu mengelabui kiper Edu Frias yang tampil cukup apik sejak babak pertama.

Melihat penampilan ciamik Egy, David Gallego memuji sang pemain yang kini menjadi andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Bahkan, Gallego menilai Egy memiliki gaya bermain yang mirip dengan Lionel Messi karena mampu melewati banyak pemain.

"Egy sangat bagus golnya. Tapi, dia harus lebih kompetitif dalam bertahan," ujar David Gallego di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat 14 Juli 2017.

"Dia seperti Messi, bermain vertikal, dia bisa melewati beberapa pemain," tambah mantan pemain Espanyol B tersebut.