5 Pesepakbola Top Dunia yang Main di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia, Nomor 1 Dijuluki The Next Lionel Messi!

SEBANYAK 5 pesepakbola top dunia yang main di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia akan diulas Okezone. Piala Dunia U-17 2023 bakal segera digelar di empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Sebanyak 24 negara dari 6 konfederasi turut meramaikan Piala Dunia U-17 2023, termasuk Timnas Indonesia U-17 sebagai tuan rumah. Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- sebagai tuan rumah tergabung di Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama.

Menariknya, ada banyak talenta sepakbola top dunia yang ikut mentas di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia ini. Sedikitnya, Okezone akan mengulas hanya lima pemain top dunia saja. Siapa sajakah?

Berikut 5 Pesepakbola Top Dunia yang Main di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia:

5. David Martinez

(David Martinez. Foto: Instagram/@monagassc)

Urutan kelima, ada David Martínez. Mengutip data Transfermarkt, pemain sayap kanan Timnas Venezuela U-17 itu dipastikan akan tampil di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia.

Luar biasanya, pemain kelahiran 7 Februari 2006 (17 tahun) itu masuk 5 pesepakbola paling bernilai tinggi di Piala Dunia U-17 2023. Dia memiliki nilai pasar Rp6,08 miliar.

Pemain berpostur 1,78 meter itu kini membela Monagas SC. Dia pernah menjadi bagian dari skuad Venezuela U-23.

4. Kaua Elias

(Kaua Elias. Foto: Instagram/@kauaelias09)

Selanjutnya, ada Kaua Elias. Penyerang Timnas Brasil U-17 itu juga masuk daftar pemain paling berharga di Piala Dunia U-17 2023. Tercatat, striker milik Fluminense U-20 itu memiliki nilai pasar Rp12,17 miliar.

Tak heran, pemain kelahiran 28 Maret 2006 (17 tahun) itu bisa dibilang sebagai salah satu pesepakbola top dunia. Kini, penyerang berpostur 1,80 meter itu akan menunjukkan kualitasnya di Piala Dunia U-17 2023.