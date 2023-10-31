Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Top Dunia yang Main di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia, Nomor 1 Dijuluki The Next Lionel Messi!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |09:57 WIB
5 Pesepakbola Top Dunia yang Main di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia, Nomor 1 Dijuluki The Next Lionel Messi!
Claudio Echeverri siap bela Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@claudioecheverri_)
A
A
A

SEBANYAK 5 pesepakbola top dunia yang main di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia akan diulas Okezone. Piala Dunia U-17 2023 bakal segera digelar di empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Sebanyak 24 negara dari 6 konfederasi turut meramaikan Piala Dunia U-17 2023, termasuk Timnas Indonesia U-17 sebagai tuan rumah. Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- sebagai tuan rumah tergabung di Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama.

Menariknya, ada banyak talenta sepakbola top dunia yang ikut mentas di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia ini. Sedikitnya, Okezone akan mengulas hanya lima pemain top dunia saja. Siapa sajakah?

Berikut 5 Pesepakbola Top Dunia yang Main di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia:

5. David Martinez

David Martinez. Foto: Instagram/@monagassc

(David Martinez. Foto: Instagram/@monagassc)

Urutan kelima, ada David Martínez. Mengutip data Transfermarkt, pemain sayap kanan Timnas Venezuela U-17 itu dipastikan akan tampil di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia.

Luar biasanya, pemain kelahiran 7 Februari 2006 (17 tahun) itu masuk 5 pesepakbola paling bernilai tinggi di Piala Dunia U-17 2023. Dia memiliki nilai pasar Rp6,08 miliar.

Pemain berpostur 1,78 meter itu kini membela Monagas SC. Dia pernah menjadi bagian dari skuad Venezuela U-23.

4. Kaua Elias

Kaua Elias. Foto: Instagram/@kauaelias09

(Kaua Elias. Foto: Instagram/@kauaelias09)

Selanjutnya, ada Kaua Elias. Penyerang Timnas Brasil U-17 itu juga masuk daftar pemain paling berharga di Piala Dunia U-17 2023. Tercatat, striker milik Fluminense U-20 itu memiliki nilai pasar Rp12,17 miliar.

Tak heran, pemain kelahiran 28 Maret 2006 (17 tahun) itu bisa dibilang sebagai salah satu pesepakbola top dunia. Kini, penyerang berpostur 1,80 meter itu akan menunjukkan kualitasnya di Piala Dunia U-17 2023.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644137/kisah-frank-van-kempen-pergi-sebelum-sempat-latih-timnas-indonesia-u20-cqe.webp
Kisah Frank Van Kempen, Pergi Sebelum Sempat Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/20/frank_van_kempen.jpg
Curhat Frank Van Kempen: Sedih Tinggalkan Timnas Indonesia U-20 Sebelum Bertanding
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement