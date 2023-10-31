Sabet Ballon d'Or 2023, Lionel Messi Doakan Erling Haaland dan Kylian Mbappe Raih Bola Emas di Masa Depan

PARIS - Lionel Messi memberi pesan penting kepada Kylian Mbappe dan Erling Haaland usai menyabet trofi Ballon d'Or 2023. La Pulga mendoakan kedua juniornya itu untuk meraih Ballon d'Or di suatu hari nanti.

Seperti diketahui, Messi memenangkan Ballon d’Or ke delapan selama sekitar 20 tahun berkarier profesional di dunia sepak bola. Penghargaan itu diberikan di Theatre du Chatelet, Paris, Prancis, Selasa (31/10/2023) dini hari WIB.

Gelar ke delapan itu diberikan kepada Messi yang berhasil mengalahkan 29 kandidat lainnya, termasuk Haaland dan Mbappe. Kini, The Messiah mengoleksi delapan gelar bola emas yang diraih pada 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, dan 2023.

Di atas panggung, Messi berpesan kepada kedua generasi penerus itu untuk tidak patah semangat. Megabintang Argentina itu meyakini keduanya bisa memenangkan Ballon d’Or suatu saat nanti.

BACA JUGA: Adrien Rabiot Tak Masukkan Nama Lionel Messi dalam Persaingan Ballon dOr 2023

"Haaland dan Mbappe akan memenangkan Ballon d'Or suatu hari nanti," kata Messi dikutip dari Goal Internasional, Selasa (31/10/2023).

Lebih lanjut, pesepakbola Inter Miami itu bahkan percaya Haaland seharusnya bisa memenangkan Ballon d’Or edisi kali ini. Hal itu diutarakan setelah melihat penampilan bintang Manchester City tersebut pada musim 2022-2023.