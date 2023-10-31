Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Lengkap Pemenang Penganugerahan Ballon d'Or 2023: Lionel Messi Sabet Bola Emas Ke-8, Jude Bellingham Raih Trofi Kopa!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |05:17 WIB
Daftar Lengkap Pemenang Penganugerahan Ballon d'Or 2023: Lionel Messi Sabet Bola Emas Ke-8, Jude Bellingham Raih Trofi Kopa!
Lionel Messi meraih Ballon d'Or 2023 (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)
A
A
A

BERIKUT daftar lengkap pemenang penganugerahan Ballon d'Or 2023. Lionel Messi berhasil menyabet bola emas untuk ke delapan kali, sementara Jude Bellingham, meraih trofi Kopa!

Malam penganugerahan Ballon d'Or 2023 digelar di Theatre du Chatelet, Paris, Prancis, Selasa (31/10/2023) dini hari WIB. Messi digadang-gadang sebagai kandidat kuat peraih trofi berbentuk bola emas itu.

Lionel Messi

Benar saja, La Pulga resmi menyabet Ballon d'Or 2023 yang merupakan gelar ke delapan. Pemain Inter Miami itu mengalahkan nama-nama besar seperti Erling Haaland dan Kylian Mbappe yang finis tepat di belakangnya.

Messi tentu saja lebih dari layak untuk meraih penghargaan tersebut. Pencapaiannya secara individu tidak kalah mentereng meski highlight utama adalah membawa Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022.

Sementara itu, Haaland untuk pertama kalinya menembus tiga besar dalam penghargaan Ballon d'Or. Kendati harus puas menjadi runner-up, pemain asal Norwegia itu mendapat trofi Gerd Muller.

Ya, tak hanya bola emas, malam penganugerahan itu juga sekaligus membagi-bagikan trofi untuk kategori lain. Bellingham dianugerahi trofi Kopa sebagai pesepakbola berusia muda terbaik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/46/2973173/kisah-haru-lionel-messi-berikan-trofi-ballon-dor-ke-8-kepada-museum-barcelona-ini-penyebabnya-UerQxAMjrP.jpg
Kisah Haru Lionel Messi Berikan Trofi Ballon dOr Ke-8 kepada Museum Barcelona, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2946458/kaleidoskop-2023-lionel-messi-sabet-trofi-ballon-dor-kedelapan-QxR1MUHv9V.jpg
Kaleidoskop 2023: Lionel Messi Sabet Trofi Ballon dOr Kedelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/51/2938293/leonardo-bonucci-prediksi-jude-bellingham-bakal-dominasi-ballon-dor-di-masa-depan-q7tn0VZ28W.jpg
Leonardo Bonucci Prediksi Jude Bellingham Bakal Dominasi Ballon dOr di Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/51/2913896/kakak-cristiano-ronaldo-sindir-lionel-messi-sebut-pencapaian-adiknya-berkat-jerih-payah-bukan-hasil-giveaway-Ex7KMpg5l9.JPG
Kakak Cristiano Ronaldo Sindir Lionel Messi, Sebut Pencapaian Adiknya Berkat Jerih Payah Bukan Hasil Giveaway
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644009/gol-dari-tengah-lapangan-rizky-ridho-masuk-nominasi-puskas-award-fsa.webp
Gol dari Tengah Lapangan Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskas Award
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/12/tunggal_putri_indonesia_gregoria_mariska_tunjung.jpg
Jadwal Semifinal Kumamoto Masters 2025 Hari Ini: Gregoria Vs Chiu Pin Chian
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement