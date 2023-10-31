Daftar Lengkap Pemenang Penganugerahan Ballon d'Or 2023: Lionel Messi Sabet Bola Emas Ke-8, Jude Bellingham Raih Trofi Kopa!

BERIKUT daftar lengkap pemenang penganugerahan Ballon d'Or 2023. Lionel Messi berhasil menyabet bola emas untuk ke delapan kali, sementara Jude Bellingham, meraih trofi Kopa!

Malam penganugerahan Ballon d'Or 2023 digelar di Theatre du Chatelet, Paris, Prancis, Selasa (31/10/2023) dini hari WIB. Messi digadang-gadang sebagai kandidat kuat peraih trofi berbentuk bola emas itu.

Benar saja, La Pulga resmi menyabet Ballon d'Or 2023 yang merupakan gelar ke delapan. Pemain Inter Miami itu mengalahkan nama-nama besar seperti Erling Haaland dan Kylian Mbappe yang finis tepat di belakangnya.

Messi tentu saja lebih dari layak untuk meraih penghargaan tersebut. Pencapaiannya secara individu tidak kalah mentereng meski highlight utama adalah membawa Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022.

Sementara itu, Haaland untuk pertama kalinya menembus tiga besar dalam penghargaan Ballon d'Or. Kendati harus puas menjadi runner-up, pemain asal Norwegia itu mendapat trofi Gerd Muller.

Ya, tak hanya bola emas, malam penganugerahan itu juga sekaligus membagi-bagikan trofi untuk kategori lain. Bellingham dianugerahi trofi Kopa sebagai pesepakbola berusia muda terbaik.