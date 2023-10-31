Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Meski Madura United Tengah Terpuruk, Bojan Hodak Ingatkan Persib Bandung Tetap Waspada

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:31 WIB
Meski Madura United Tengah Terpuruk, Bojan Hodak Ingatkan Persib Bandung Tetap Waspada
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANGKALAN – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengingatkan para pemainnya untuk tak meremehkan Madura United meski lawan timnya tersebut tengah terpuruk. Kegagalan Madura United terhindar dari kekalahan di dua laga terakhirnya dianggap Bojan Hodak bukan berarti Persib bisa menang mudah nantinya.

Untuk itu, Bojan minta para pemain Persib tetap waspada saat melawan Madura United di pekan ke-18 Liga 1 2023-2024, pada Rabu 1 November 2023. Pertandingan itu nantinya akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Madura.

Dalam pertandingan nanti, Madura United sejatinya punya catatan negatif dalam dua laga kandang terakhir mereka.

Laskar Sape Kerrab-julukan Madura United- kalah dua kali beruntun. Mereka tumbang dari Dewa United 1-4 dan Borneo FC 1-2 saat bermarkas di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP).

Sesi latihan Persib Bandung

Meski demikian, Hodak tetap tidak ingin anggap remeh lawannya. Dia sendiri mengaku bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Madura United.

Pasalnya, Hodak melihat Madura United merupakan tim kuat yang mampu bersaing sengit di klasemen papan atas musim ini cukup lama. Oleh karena itu, dia tidak ingin pemainnya memandang sebelah mata tuan rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/49/1643771/indonesia-rally-team-kembali-ikut-reli-dunia-lewat-shannons-adelaide-rally-2025-hjo.webp
Indonesia Rally Team Kembali Ikut Reli Dunia Lewat Shannons Adelaide Rally 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/23/thawatchai_damrong_ongtrakul.jpg
Pelatih Thailand Takut Jumpa Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Luka Lama Belum Sembuh?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement