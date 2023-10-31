Meski Madura United Tengah Terpuruk, Bojan Hodak Ingatkan Persib Bandung Tetap Waspada

BANGKALAN – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengingatkan para pemainnya untuk tak meremehkan Madura United meski lawan timnya tersebut tengah terpuruk. Kegagalan Madura United terhindar dari kekalahan di dua laga terakhirnya dianggap Bojan Hodak bukan berarti Persib bisa menang mudah nantinya.

Untuk itu, Bojan minta para pemain Persib tetap waspada saat melawan Madura United di pekan ke-18 Liga 1 2023-2024, pada Rabu 1 November 2023. Pertandingan itu nantinya akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Madura.

Dalam pertandingan nanti, Madura United sejatinya punya catatan negatif dalam dua laga kandang terakhir mereka.

Laskar Sape Kerrab-julukan Madura United- kalah dua kali beruntun. Mereka tumbang dari Dewa United 1-4 dan Borneo FC 1-2 saat bermarkas di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP).

Meski demikian, Hodak tetap tidak ingin anggap remeh lawannya. Dia sendiri mengaku bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Madura United.

Pasalnya, Hodak melihat Madura United merupakan tim kuat yang mampu bersaing sengit di klasemen papan atas musim ini cukup lama. Oleh karena itu, dia tidak ingin pemainnya memandang sebelah mata tuan rumah.