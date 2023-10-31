Mengulik Awal Mula Jude Bellingham Setia dengan Nomor Punggung 22

Jude Bellingham gunakan nomor 22 di Borussia Dortmund sebelum nomor 5 di Real Madrid (Foto: REUTERS)

PESEPAKBOLA asal Inggris Jude Bellingham tengah menjadi perbincangan para pencinta sepakbola seluruh dunia. Sebab, dia membuat sensasi sejak bergabung dengan Real Madrid dari Borussia Dortmund pada musim panas 2023 lalu.

Bellingham tampil gemilang dengan nomor punggung 5 di Real Madrid. Namun, sebelumnya, dia mengenakan nomor punggung 22 yang memiliki arti mendalam dalam hidupnya.

Pergantian nomor punggung yang dilakukannya lantas menyulut perhatian para penggemar beratnya. Sebab, nomor punggung 22 sebenarnya sangat berarti untuk Bellingham.

Bagi kamu yang tidak mengetahui cerita awal mulanya maka simak informasinya satu ini. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin (30/10/2023) terkait mengulik awal Jude Bellingham setia dengan nomor punggung 22.

Saat di Borussia Dortmund, Jude Bellingham mengenakan nomor punggung 22 pada jersey yang dikenakannya. Nomor tersebut ternyata merefleksikan seluruh karier dan perjalanan kisah menjadi seorang bintang sepakbola.

Melansir laman resmi Talksport, Kepala Akademi Birmingham, Mike Dodds, yang menyaksikan kiprah Bellingham di level junior, mengatakan bahwa Jude Bellingham ingin memulai kariernya dengan nomor punggung 10 di Birmingham City FC saat usianya 13 tahun.