HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pep Guardiola Buktikan Strategi Tiki-Taka Tidak bisa Ditiru Sembarang oleh Erik Ten Hag

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |22:05 WIB
Pep Guardiola Buktikan Strategi Tiki-Taka Tidak bisa Ditiru Sembarang oleh Erik Ten Hag
Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag. (Foto: Reuters)
A
A
A

PEP Guardiola sukses membuktikan bahwa strategi tiki taka tidak bisa ditiru sembarangan oleh Erik Ten Hag. Seperti diketahui, sejak April 2022, Erik Ten Hag ditunjuk oleh Manchester United sebagai penganti pelatih Ralf Rangnick.

Kedatangan Ten Hag pun disambut dengan positif. Dirinya lantas bertekad untuk membawa Man United ke posisi yang jauh lebih baik.

Sebagai murid dari Pep Guardiola saat menangani Bayern Munich II, Erik Ten Hag berupaya untuk meniru gaya permainan Guardiola. Pelatih asal Belanda itu berniat untuk memainkan sepakbola dominan yang juga memberikan permainan indah.

Untuk itu, sederet pemain Ten Hag datangkan di awal kepemimpinannya di Old Trafford. Mulai dari Casemiro, Lisandro Martinez, Anthony dan beberapa nama pemain hebat lainnya.

Hasilnya pun lumayan, Man United sukses meraih trofi Carabao Cup atau Piala Liga Inggris dan finis di peringkat ketiga pada klasemen Liga Inggris musim 2022-2023 lalu.

Erik Ten Hag

Di periode keduanya, Erik Ten Hag berupaya untuk menyempurnakan skema tiruan dari Pep Guardiola. Dirinya mendatangkan Andre Onana sebagai penjaga gawang yang dianggap mampu melakukan build up dari bawah layaknya Ederson Moraes.

Erik Ten Hag juga mendatangkan Rasmus Hoglund dari Atalanta yang dirasa memiliki gaya permainan sangat mirip dengan Erling Haaland di Manchester City. Namun sayangnya, segala upaya Ten Hag gagal.

Di musim 2023-2024 ini, ambisi Ten Hag untuk meniru strategi Pep Guardiola gagal total. Setan merah sampai harus terseok-seok di Premier League ataupun Liga Champions.

Halaman:
1 2 3
      
