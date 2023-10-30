5 Mantan Pemain Manchester United yang Sekarang Menganggur, Nomor 1 Tembok Pertahanan Tangguh

Ada lima pemain Manchester United yang sedang menganggur pada saat ini (Foto: REUTERS)

SEBANYAK lima pemain Manchester United yang sekarang menganggur akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah sosok yang bisa membuat pertahanan menjadi lebih tangguh.

The Red Devils – julukan Manchester United – merupakan salah satu klub terbesar di Inggris. Para pemain hebat mondar-mandir di sini pada setiap tahunnya.

Meski begitu, tak semua pemain buangan Manchester United yang laris di pasaran. Pada saat ini, ada empat pemain Manchester United yang sedang tidak mempunyai klub alias menganggur.

Berikut 5 Mantan Pemain Manchester United yang Sekarang Menganggur

5. Jesse Lingard





Jesse Lingard merupakan salah satu pemain binaan akademi Manchester United. Dia menembus tim senior pada 2014 silam namun kariernya tidak begitu sukses sehingga menjalani banyak masa pinjaman, seperti ke West Ham United dan Derby County.

Lingard telah meninggalkan Manchester United sejak 2022 untuk Nottingham Forest. Namun, dia hanya dikontrak setahun di sana dan masa baktinya habis pada Juni 2023 lalu. Hingga kini, dia masih belum menemukan klub baru.

4. Phil Jones





Phil Jones merupakan mantan bek andalan Manchester United pada awal dekade 2010-an. Dia direkrut dari Blackburn Rovers pada 2011 namun perannya perlahan tergerus tahun demi tahun.

Peran Jones tidak begitu penting pada beberapa tahun terakhir hingga The Red Devils memutuskan untuk melepasnya pada musim panas lalu setelah kontraknya habis. Hingga kini, Jones belum mendapatkan klub baru.