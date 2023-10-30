Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Dalih Erik Ten Hag Usai Manchester United Dipermalukan di Old Trafford: Penalti Manchester City Ubah Momentum!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |11:42 WIB
Erik Ten Hag kala mendampingi Manchester United berlaga. (Foto: Reuters)
MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, berdalih usai timnya dipermalukan Manchester City di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, penalti yang didapat Man City dalam laga itu telah jadi biang keladi karena mengubah momentum.

Ten Hag mengaku sangat kecewa Man United menelan kekalahan di kandang. Eks juru formasi Ajax Amsterdam itu mengatakan cara Setan Merah -julukan Manchester United- dikalahkan sangat menyakitkan.

Manchester United vs Manchester City

“Tentu saja, ini mengecewakan. Tahun lalu, kami mendapat banyak sorotan, namun sejauh ini, tidak sekarang, dan ketika Anda kalah dalam derby dan cara Anda kalah, itu mengecewakan,” kata Ten Hag, dikutip dari laman resmi Manchester United, Senin (30/10/2023).

Lebih jauh, Ten Hag mengatakan penyebab kekalahan Manchester United adalah karena satu momentum. Menurutnya, penalti yang diberikan kepada The Citizens -julukan Man City- membuat permainan berubah. Setan Merah pun tunduk.

“Di babak pertama, kami memiliki rencana permainan yang sangat bagus dan eksekusi rencana permainannya juga bagus. Babak pertama berjalan seimbang, namun penalti mengubah momen,” jelas Ten Hag.

“Di babak kedua, kami memilih untuk lebih menyerang namun skor menjadi 2-0 terlalu cepat dan, sejak saat itu, itu adalah pertandingan yang sulit,” lanjutnya.

