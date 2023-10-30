Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wejangan Bima Sakti kepada Skuad Timnas Indonesia U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |21:01 WIB
Wejangan Bima Sakti kepada Skuad Timnas Indonesia U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2023
Bima Sakti minta Timnas Indonesia U-17 tidak terbebani dengan target lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

WEJANGAN Bima Sakti kepada skuad Timnas Indonesia U-17 jelang Piala Dunia U-17 2023. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, tidak ingin Arkhan Kaka dan kolega merasa terbebani dengan target lolos ke babak 16 besar.

Garuda Asia -- julukan Timnas Indonesia U-17 -- berada di Grup A Piala Dunia U-17 2023 bersama Panama, Maroko, dan Ekuador. Laga perdana untuk mereka adalah melawan Ekuador U-17 pada 10 November 2023.

Timnas Indonesia U-17

Bima Sakti mengatakan timnya harus percaya diri tampil pada Piala Dunia U-17. Itu agar tim asuhanya bisa menampilkan performa terbaik demi mencapai target dalam ajang tersebut.

"Mereka semuanya, saya bilang ke mereka untuk foks ke setiap pertandingan. Jangan sampai berpikir beban, ini main Piala Dunia U-17, jangan sampai itu menjadi beban untuk mereka," ucap Bima Sakti di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (30/10/2023).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan Piala Dunia U-17 menjadi ajang berharga untuk para pemain Timnas Indonesia U-17 memperoleh banyak pengalaman. Tentunya itu untuk mengembangkan karier mereka ke depan selepas pesta sepak bola dunia usia muda tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1643967/prancis-susul-inggris-ke-piala-dunia-ronaldo-dikartu-merah-saat-portugal-keok-ksj.webp
Prancis Susul Inggris ke Piala Dunia, Ronaldo Dikartu Merah saat Portugal Keok
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/02/26/ketua_umum_pssi_erick_thohir_foto_pssi.jpg
Kebijakan PSSI Disorot: Target Ranking 100 Besar, tapi Absen di FIFA Matchday!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement