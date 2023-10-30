Wejangan Bima Sakti kepada Skuad Timnas Indonesia U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2023

Bima Sakti minta Timnas Indonesia U-17 tidak terbebani dengan target lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

WEJANGAN Bima Sakti kepada skuad Timnas Indonesia U-17 jelang Piala Dunia U-17 2023. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, tidak ingin Arkhan Kaka dan kolega merasa terbebani dengan target lolos ke babak 16 besar.

Garuda Asia -- julukan Timnas Indonesia U-17 -- berada di Grup A Piala Dunia U-17 2023 bersama Panama, Maroko, dan Ekuador. Laga perdana untuk mereka adalah melawan Ekuador U-17 pada 10 November 2023.

Bima Sakti mengatakan timnya harus percaya diri tampil pada Piala Dunia U-17. Itu agar tim asuhanya bisa menampilkan performa terbaik demi mencapai target dalam ajang tersebut.

"Mereka semuanya, saya bilang ke mereka untuk foks ke setiap pertandingan. Jangan sampai berpikir beban, ini main Piala Dunia U-17, jangan sampai itu menjadi beban untuk mereka," ucap Bima Sakti di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (30/10/2023).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan Piala Dunia U-17 menjadi ajang berharga untuk para pemain Timnas Indonesia U-17 memperoleh banyak pengalaman. Tentunya itu untuk mengembangkan karier mereka ke depan selepas pesta sepak bola dunia usia muda tersebut.