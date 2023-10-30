Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kronologi Chow Yun Damanik Batal Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Terungkap

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |18:37 WIB
Kronologi Chow Yun Damanik Batal Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Terungkap
Chow Yun Damanik batal perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

KRONOLOGI pemain diaspora, Chow Yun Damanik batal perkuat Timnas Indonesia U-17 terungkap oleh anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga. Dia mengungkap bahwa akar permasalahannya terletak kepada tidak adanya informasi perihal kapan sang ibu melepas status Warga Negara Indonesia (WNI).

Chow Yun Damanik dipastikan batal memperkuat Garuda Asia -- julukan Timnas Indonesia U-17 -- di Piala Dunia U-17 2023. Pemain yang beroperasi sebagai gelandang bertahan tersebut terkendala masalah paspor.

Chow Yun Damanik

Chow lahir dari ibu yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ayahnya merupakan warga negara Pantai Gading.

Indonesia menganut asas ius sanguinis, yang berarti Warga Negara Asing (WNA) bisa beralih menjadi WNI menggunakan mekanisme naturalisasi istimewa. Proses bisa dilakukan berdasarkan pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006, seperti yang terjadi pada Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama dan pemain Timnas Indonesia senior lainnya.

Proses tersebut bisa dilakukan dengan asalkan seseorang mewarisi darah nusantara. Masalahnya, sesuai Permenpora pasal 5 ayat 1 Nomor 10 tahun 2023, naturalisasi istimewa tersebut baru bisa diaujukan ketika subjek berusia minimal 18 tahun, sedangkan Chow baru berusia 16 tahun.

Chow bisa saja langsung dibuatkan paspor tanpa proses naturalisasi, asalkan dirinya sudah berstatus sebagai WNI. Namun sayangnya, menurut Arya Sinulingga, status warga negara Chow masih abu-abu sehingga kesulitan dibuatkan paspor Indonesia.

Penyebabnya, sang ibu telah melepas status WNI. Namun tidak jelas kapan sang ibunda beralih warga negara menjadi WNA.

“Apabila diketahui sang ibu melepas WNI sebelum anak lahir, maka sang anak otomatis WNA karena kedua orang tua WNA. Apabila sang anak WNA, tidak bisa dilakukan naturalisasi WNA karena belum berusia 18 tahun,” kata Arya dalam keterangan di Instagram pribadinya, @arya.m.sinulingga, Senin (30/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183315/timnas_indonesia_u_17-LxB9_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Tanah Air Usai Berlaga di Piala Dunia U-17 2025, Erick Thohir Sambut Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183142/fadly_alberto-G76a_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Sudah Jadikan Nova Arianto bak Ayah Sendiri
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644071/timur-kapadze-dianggap-tak-cocok-latih-kazakhstan-segera-hengkang-ke-indonesia-yaf.webp
Timur Kapadze Dianggap Tak Cocok Latih Kazakhstan, Segera Hengkang ke Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/bek_persija_jakarta_rizky_ridho.jpg
Komentar Rizky Ridho usai Golnya Masuk Nominasi Puskas Award 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement