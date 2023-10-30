Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Shin Tae-yong Tidak Tangani Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |07:21 WIB
Penyebab Shin Tae-yong Tidak Tangani Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Shin Tae-yong tidak menangani Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

PENYEBAB Shin Tae-yong tidak tangani Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akhirnya terungkap. Sang pelatih memang tidak dikontrak untuk melatih tim termuda di kelompok umur tersebut.

Seperti diketahui, Shin direkrut menjadi pelatih Timnas Indonesia pada 31 Desember 2019. Pria asal Korea Selatan itu diikat dengan kontrak hingga 31 Desember 2023 dengan tugas sebagai pelatih serta manajer Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong memberi arahan dalam sesi latihan Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Dalam kontraknya, Shin ternyata menangani tiga kelompok umur sekaligus, yakni Timnas Indonesia, U-23, dan U-20. Ketika itu, sang pelatih dipercaya menangani Timnas Indonesia U-20 yang akan tampil di Piala Dunia U-20 2021.

Sayangnya, turnamen itu batal digelar karena pandemi Covid-19. Piala Dunia U-20 kemudian digeser ke 2023 dan tetap dihelat di Indonesia. Lagi, Shin tak bisa unjuk kemampuan meracik strategi lantaran Negeri Zamrud Khatulistiwa gagal menggelar turnamen itu!

Alhasil, Shin gagal memimpin Timnas Indonesia di Piala Dunia. Kini, pria berusia 53 tahun tersebut tengah merintis jalan bagi skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026 via jalur kualifikasi zona Asia.

Halaman:
1 2
      
