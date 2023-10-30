Cara Aneh Bojan Hodak Membentuk Seorang Alberto Rodriguez di Persib Bandung

CARA aneh Bojan Hodak dalam membentuk seorang Alberto Rodriguez di Persib Bandung terbukti sangat efektif. Seperti diketahui, Alberto Rodriguez merupakan satu dari pemain yang didatangkan Persib di awal musim ini.

Berasal dari Spanyol, Alberto dinilai akan menjadi salah satu pelengkap skema permainan sepakbola Spanyol dari Luis Milla. Namun alih-alih menjadi pelengkap, Alberto Rodriguez justru tampil melempem di awal musim.

Alberto kerap kali melakukan blunder fatal yang membuat Persib banyak kebobolan di awal musim ini. Akibat hal itu, Alberto menjadi pemain yang paling disorot oleh bobotoh.

Cacian, cemoohan hingga disebut sebagai pembelian terburuk pun disematkan pada Alberto. Namun perlahan, hal itu mulai berubah saat Luis Milla diganti oleh Bojan Hodak.

Ya, beda pelatih, maka berbeda pula performa para pemainnya. Begitu pula yang terjadi pada performa Alberto Rodriguez. Pemain berusia 30 tahun itu saat ini mengalami peningkatan performa yang jauh lebih baik.

Di awal masa kepelatihannya, Bojan Hodak juga kesulitan. Akan tetapi setelah beberapa kali melihat penampilan para pemainnya di pertandingan, pelatih asal Kroasia itu mulai menemukan apa yang salah dari penampilan Alberto dan juga Persib.

Hodak melihat bahwa Alberto Rodriguez adalah seorang bek jangkung yang tak cakap dalam urusan adu lari. Hal ini kemudian diubah oleh Bojan Hodak. Tidak seperti Luis Milla yang memasangnya sedikit naik, Alberto Rodriguez dipasang dengan blok pertahanan rendah di era Hodak.