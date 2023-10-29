Bojan Hodak Ungkap Gambaran Skuad Persib Bandung di Putaran Kedua Liga 1 2023-2024

BOJAN Hodak ungkap gambaran skuad Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 2023-2024. Bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024 akan segera dibuka pada 1 November 2023 dan berlangsung hingga 28 November.

Bojan Hodak mengklaim bahwa dirinya belum memiliki rencana perubahan secara besar-besaran untuk skuad Pangeran Biru – julukan Persib. Dia hanya ingin fokus mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya.

"Tapi kami melaluinya secara bertahap. Sejauh ini semuanya berjalan lancar, kami tidak kalah dalam sepuluh pertandingan dan itu bagus. Jadi kami tidak perlu melakukan perubahan terlalu banyak," ujar Bojan Hodak, Minggu (29/10).

Pelatih asal Kroasia ini juga mengaku sudah mengetahui di putaran kedua ini pertandingan berjalan tanpa jeda. Bahkan timnya hanya memiliki waktu singkat untuk beristirahat setelah melawan PSS Sleman, Sabtu (28/10/2023).

Setelah menghadapi PSS Sleman, Persib akan langsung mempersiapkan diri untuk menghadapi Madura United. Sebab, laga perdana di putaran kedua ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bangkalan, Madura pada Rabu (1/11/2023).

"Ya, penyelenggara mengubah waktu pelaksanaan liga dari satu tahun kalender menjadi sistem yang diterapkan di Eropa. Dan karena nanti akan diselenggarakan Piala Asia, maka kami tidak punya waktu lainnya untuk menyelesaikan liga usai pergantian tahun. Jadi menurut saya ini normal untuk dijalani," tuturnya.