Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Ungkap Gambaran Skuad Persib Bandung di Putaran Kedua Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |19:00 WIB
Bojan Hodak Ungkap Gambaran Skuad Persib Bandung di Putaran Kedua Liga 1 2023-2024
Bojan Hodak tak berencana ubah skuad Persib Bandung secara besar-besaran (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BOJAN Hodak ungkap gambaran skuad Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 2023-2024. Bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024 akan segera dibuka pada 1 November 2023 dan berlangsung hingga 28 November.

Bojan Hodak mengklaim bahwa dirinya belum memiliki rencana perubahan secara besar-besaran untuk skuad Pangeran Biru – julukan Persib. Dia hanya ingin fokus mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya.

Bojan Hodak

"Tapi kami melaluinya secara bertahap. Sejauh ini semuanya berjalan lancar, kami tidak kalah dalam sepuluh pertandingan dan itu bagus. Jadi kami tidak perlu melakukan perubahan terlalu banyak," ujar Bojan Hodak, Minggu (29/10).

Pelatih asal Kroasia ini juga mengaku sudah mengetahui di putaran kedua ini pertandingan berjalan tanpa jeda. Bahkan timnya hanya memiliki waktu singkat untuk beristirahat setelah melawan PSS Sleman, Sabtu (28/10/2023).

Setelah menghadapi PSS Sleman, Persib akan langsung mempersiapkan diri untuk menghadapi Madura United. Sebab, laga perdana di putaran kedua ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bangkalan, Madura pada Rabu (1/11/2023).

"Ya, penyelenggara mengubah waktu pelaksanaan liga dari satu tahun kalender menjadi sistem yang diterapkan di Eropa. Dan karena nanti akan diselenggarakan Piala Asia, maka kami tidak punya waktu lainnya untuk menyelesaikan liga usai pergantian tahun. Jadi menurut saya ini normal untuk dijalani," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642835/10-negara-gugur-di-fase-grup-piala-dunia-u17-2025-ada-timnas-indonesia-dkp.webp
10 Negara Gugur di Fase Grup Piala Dunia U-17 2025: Ada Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/29/timnas_indonesia_u_23_berlatih_di_stadion_madya.jpg
Daftar 3 Pemain Baru Curi Perhatian di Latihan Timnas Indonesia U-22, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement