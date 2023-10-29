Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSS Sleman Kalah 1-4 dari Persib Bandung, Bertrand Crasson: Kami Lakukan Kesalahan

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |06:20 WIB
PSS Sleman Kalah 1-4 dari Persib Bandung, Bertrand Crasson: Kami Lakukan Kesalahan
Bertrand Crasson akui PSS Sleman lakukan kesalahan saat hadapi Persib Bandung (Foto: M Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih PSS Sleman, Bertrand Crasson mengungkapkan kekecewaannya. Pasalnya timnya kalah dengan skor 1-4 saat hadapi Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (28/10/2023).

Bertrand Crasson mengatakan hasil 1-4 ini cukup berat bagi pemain. Padahal sebelumnya dia merasa timnya ada harapan ketika skor masih 1-2.

"Dan kami juga bermain dengan baik. Tapi ada kesalahan yang membuat kami kalah. Kami memberikan andil untuk kemenangan Persib karena melakukan kesalahan," kata Bertrand Crasson.

Meski demikian, pelatih asal Belgia ini merasa kekalahan ini sudah masuk dalam logikanya dan sesuai prediksi. Sebab Persib Bandung merupakan tim kuat.

"Ketika ada kesalahan, mereka akan langsung memberi hukuman. Kami harus mengangkat kepala dan melakukan persiapan untuk laga berikutnya. Karena kenyataannya ini di Bandung dan tidak mudah menang dari Persib," tuturnya.

Saat ini, lanjutnya, PSS Sleman harus fokus pada laga selanjutnya. Elang Jawa akan menghadapi Bali United, Jumat (3/11/2023).

"Menurut saya Persib sangat kuat dan mampu menjuarai liga, karena mereka begitu efektif dalam memanfaatkan kesalahan lawan. Tapi bagi kami, ini proses untuk belajar dan jika melakukan kesalahan seperti itu, kami akan dihukum,"

"Tapi saya tidak mau menyalahkan pemain, ini ada andil kesalahan dari saya, skema lima bek tidak berjalan. Target saya sekarang adalah membangkitkan moral pemain setelah mendapatkan hasil mengecewakan," tegasnya.

