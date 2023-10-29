Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs PSS Sleman: Beckham Putra Senang Bisa Ikut Cetak Gol

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |05:59 WIB
Persib Bandung vs PSS Sleman: Beckham Putra Senang Bisa Ikut Cetak Gol
Beckham Putra dan pelatih Bojan Hodak di sesi konferensi pers usai pertandingan (Foto: MPI/M Ghani)
A
A
A

BANDUNG -  Gelandang muda Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha mengaku puas dengan hasil dari laga kontra PSS Sleman. Pasalnya, dia ikut bobol gawang PSS Sleman saat timnya menang dengan skor 4-1 pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (28/10/2023).

Beckham Putra mengaku bangga dengan kemenangan tersebut. Sehingga Persib Bandung kini naik peringkat ke posisi dua klasemen sementara Liga 1 2023/2024.

"Tentu Beckham bangga bisa meraih hasil maksimal di pertandingan hari ini, apa yang dikatakan coach berjalan dengan lancar. Taktikal yang diberikan juga selalu kami ikuti instruksi coach untuk press di 15 menit awal pertandingan. Dan terbukti kami bisa cetak gol di awal babak pertama, kami bisa unggul dua kosong," kata Beckham Putra usai pertandingan.

Benar saja, di babak pertama Persib Bandung berhasil menciptakan dua gol melalui gol bunuh diri Thales di menit ke-3 dan David da Silva di menit ke-21. Namun PSS Sleman berhasil mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 melalui Kim Jeffrey Kurniawan di menit ke-36.

Di babak kedua, Persib Bandung berhasil menambah dua gol. Masing-masing melalui Frets Butuan di menit ke-70 dan Beckham Putra di menit ke-77. Sehingga laga berakhir dengan skor 4-1.

"Setelah Beckham dipercaya masuk di babak kedua dan bisa berkontribusi juga cetak gol, karena sudah lama Beckham tidak cetak gol. Alhamdulillah sekarang bisa cetak gol, semoga Beckham bisa membuka kran-kran gol selanjutnya," harapnya.

Halaman:
1 2
      
