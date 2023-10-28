Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pemain Persib Bandung yang Menggila saat Hajar PSS Sleman 4-1 di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Calon Top Skor

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |21:40 WIB
5 Pemain Persib Bandung yang Menggila saat Hajar PSS Sleman 4-1 di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Calon Top Skor
David da Silva tampil menggila di laga Persib Bandung vs PSS Sleman (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

BERIKUT lima pemain Persib Bandung yang menggila saat hajar PSS Sleman 4-1 di Liga 1 2023-2024. Kemenangan telak itu menutup perjalanan Maung Bandung di putaran pertama Liga 1.

Duel Persib Bandung vs PSS Sleman itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Sabtu (28/10/2023) malam WIB. Di luar dugaan, tuan rumah mengamuk dan menang 4-1.

Persib Bandung vs PSS Sleman (Foto: Instagram/@pssleman)

Lalu, siapa saja pemain Persib Bandung yang menggila di laga tersebut? Berikut ulasannya.

5. Frets Butuan

Frets Butuan

Striker lokal Persib Bandung ini bermain apik sepanjang 73 menit. Frets ikut menyumbang gol tepatnya di menit ke-70 atau tiga menit sebelum diganti.

Tak hanya itu, Frets berkali-kali memberikan ancaman dari sisi kiri serangan Persib Bandung. Dia juga terlibat dalam gol kedua dengan kerjasama apik.

4. Beckham Putra Nugraha

Beckham Putra Nugraha

Masuk menggantikan Frets, Etam sukses menyumbang satu gol. Penampilan singkatnya pada pertandingan ini cukup memberikan warna tersendiri.

Betapa tidak, baru empat menit tampil, Beckham sudah langsung mencetak gol. Hal itu membuktikan kapasitasnya sebagai calon bintang Persib Bandung.

Halaman:
1 2 3
      
