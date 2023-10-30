Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus Bersaing di Papan Atas Klasemen Liga Italia 2023-2024, Manuel Locatelli: Kami Tim yang Kuat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |05:00 WIB
Juventus Bersaing di Papan Atas Klasemen Liga Italia 2023-2024, Manuel Locatelli: Kami Tim yang Kuat
Penggawa Juventus, Manuel Locatelli (Foto: Juventus)
A
A
A

TURIN - Pemain Juventus Manuel Locatelli menyatakan senang timnya bersaing di papan atas klasemen Liga Italia 2023-2024 dengan mengumpulkan 23 poin. Poin itu dari tujuh kemenangan, dua seri dan sekali kekalahan.

Kepastian itu usai Bianconeri -julukan Juventus menang 1-0 atas Hellas Verona. Pertemuan kedua tim itu dalam lanjutan Liga Italia di Allianz Stadium, Minggu (29/10/2023).

Locatelli mengatakan cukup bagus timnya bisa bersaing di puncak klasemen saat ini. Dia nilai kekuatan Juventus memang cukup layak dengan catatan apik tersebut

"Senang melihat kami bersaing di puncak klasemen. Kami adalah tim yang kuat," kata Locatelli dilansir dari Tuttomercato, Minggu (29/10/2023).

Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan timnya harus lebih baik pada ketimbang musim lalu. Hal tersebut agar Juventus bisa berprestasi pada musim 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
