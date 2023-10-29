Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Marco Motta Dukung Penuh Timnas Indonesia U-17 Berjaya di Piala Dunia U-17 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |21:23 WIB
Penyebab Marco Motta Dukung Penuh Timnas Indonesia U-17 Berjaya di Piala Dunia U-17 2023
Eks Persija Jakarta Marko Motta dukung Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

PENYEBAB Marco Motta dukung penuh Timnas Indonesia U-17 berjaya di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Eks pemain Persija Jakarta itu mengalihkan dukungannya kepada skuad asuhan Bima Sakti karena Italia tak lolos ke putaran final dalam turnamen ini.

Tidak ada Timnas Italia U-17 dalam daftar 24 negara peserta Piala Dunia U-17 2023. Sebab, mereka kandas pada babak grup Piala Eropa U-17 2023 setelah hanya mengoleksi tiga poin dan finis ketiga.

Timnas Indonesia U-17

Italia U-17 kalah saing dari Spanyol U-17 yang mengoleksi tujuh poin, dan Serbia dengan koleksi empat poin. Pada akhirnya, terdapat lima perwakilan negara dari benua Eropa. Kelima negara tersebut adalah Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, dan Spanyol.

Motta pun cukup menyayangkan Italia U-17 harus absen di Piala Dunia U-17 2023. Kendati demikian, bukan berarti mantan pemain Juventus itu tidak memiliki negara untuk didukung pada turnamen kelompok umur berskala internasional itu.

“Semua orang ingin bermain (Piala Dunia U-17). Tapi sayang sekali mereka (Italia) tidak ada disini,” ucap Motta kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Minggu (29/10/2023).

“Jadi, saya akan mendukung Indonesia (di Piala Dunia U-17 2023),” ungkapnya.

