HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Argentina Sindir Jakarta Segera Tenggelam, FIFA Justru Tunjuk Ibu Kota Indonesia Jadi Kota Penyelenggara Piala Dunia U-17 2023!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |15:09 WIB
Media Argentina Sindir Jakarta Segera Tenggelam, FIFA Justru Tunjuk Ibu Kota Indonesia Jadi Kota Penyelenggara Piala Dunia U-17 2023!
Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di empat kota Indonesia, termasuk Jakarta (Foto: MPI/Ilham Sigit)
A
A
A

MEDIA Argentina sindir Jakarta segera tenggalam, FIFA justru tunjuk ibu kota Indonesia sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-17 2023. Sindiran tersebut terjadi pada saat Timnas Indonesia hendak menghadapi Timnas Argentina pada Juni 2023 lalu.

Pada Juni 2023 lalu, skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – mengundang Timnas Argentina untuk melakoni laga uji coba pada FIFA Matchday Juni 2023. Laga tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin 19 Juni 2023.

Timnas Indonesia vs Argentina

La Albiceleste – julukan Argentina – sukses mengklaim kemenangan dengan skor 2-0 dalam laga itu. Kedua gol dipersembahkan oleh Leandro Paredes dan Cristian Romero.

Ada yang menarik sebelum laga dimainkan. Media Argentina, Sol Play 91.5, mengangkat tema tentang Jakarta sebagai kota yang hendak tenggelam.

“Jakarta tenggelam: masalah yang pelik dari ibu kota Indonesia tempat Timnas Argentina akan bermain Senin ini,” demikian judul yang diangkat oleh media Argentina tersebut.

Halaman:
1 2
      
