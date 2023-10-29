Napoli vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024: Rafael Leao Bukan Satu-satunya Fokus Partenopei

JELANG menghadapi AC Milan di Liga Italia 2023-2024, pelatih Napoli, Rudi Garcia, mengatakan bahwa timnya tidak hanya fokus kepada Rafael Leao. Menurut pelatih asal Prancis tersebut, Rossoneri – julukan AC Milan – punya kekuatan lini serang yang luar biasa sehingga Leao bukanlah satu-satunya ancaman.

Partenopei – julukan Napoli – kembali ke kandangnya, Stadio Diego Armando Maradona, untuk pekan ke-10 Liga Italia 2023-2024, yang akan dimainkan pada Senin (30/10/2023) dini hari nanti WIB. Mereka memiliki modal bagus untuk tampil di hadapan publiknya sendiri karena telah meraih dua kemenangan beruntun.’

Di sisi lain, AC Milan sedang berada dalam tren buruk karena kalah dua kali. Namun, mereka masih punya sosok Rafael Leao yang berbahaya di lini serang.

Garcia mengakui tentang betapa berbahayanya Leao. Namun demikian, eks pelatih AS Roma dan Al Nassr itu tak ingin timnya hanya fokus kepada Leao seorang.

“Leao adalah pemain luar biasa, tapi dia tidak sendirian. Kami memerlukan rencana untuk menghentikan Christian Pulisic dan juga menghentikan Olivier Giroud,” kata Garcia, dilansir dari Football Italia, Minggu (29/10/2023).

“Kami harus memikirkan Milan secara keseluruhan. Selain itu, jika Milan kuat di sayap kiri, Napoli kuat di kanan dan kiri. Jadi kami harus fokus pada kekuatan sendiri,” sambungnya.