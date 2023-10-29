Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona Kalah Tipis dari Real Madrid, Xavi Hernandez Akui Los Blancos Lebih Hebat dalam Urusan Penyelesaian Akhir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |09:33 WIB
Barcelona Kalah Tipis dari Real Madrid, Xavi Hernandez Akui Los Blancos Lebih Hebat dalam Urusan Penyelesaian Akhir
Laga Barcelona vs Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, soroti kekalahan timnya atas Real Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Dia pun menyanjung keunggulan Los Blancos -julukan Real Madrid- dalam urutan penyelesaian akhir.

Xavi mengatakan Barcelona sebenarnya bermain cukup baik dalam laga itu. Nanun, timnya tidak bisa memaksimalkan kesempatan mencetak gol, meskipun banyak percobaan tendangan ke gawang. Alhasil, hanya beberapa peluang efektif dan tercipta satu gol.

Barcelona vs Real Madrid

"Saya pikir kami mendominasi selama 60 menit. Tapi, kami memerlukan 5 atau 6 peluang untuk mencetak gol dan dengan tiga peluang mereka mencetak da gol. Kami kurang efektif," ujar Xavi, dilansir dari Football Espana, Minggu (29/10/2023).

Xavi mengatakan kekalahan Barcelona dari Real Madrid memang menjadi pukulan telak. Namun, dia nilai seharusnya tim asuhanya meraih hasil maksimal dalam laga itu.

“Mereka membuat kami menderita pada akhirnya. Sejujurnya, jika Anda yang terlihat akan memenangkan pertandingan, itu adalah kami," jelas Xavi.

“Bahkan, hasil imbang tidak mencerminkan apa yang kami lihat di lapangan saat kami bermain untuk menang. Ini sulit, tapi tujuan kami adalah memenangkan liga dan ini belum berakhir," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
