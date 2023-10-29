Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Liga Spanyol 2023-2024: Carlo Ancelotti Ungkap Kunci Comeback Real Madrid atas Barcelona

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |03:52 WIB
Liga Spanyol 2023-2024: Carlo Ancelotti Ungkap Kunci Comeback Real Madrid atas Barcelona
Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA – Real Madrid sukses mengalahkan Barcelona 2-1 dalam lanjutan pekan ke-11 Liga Spanyol 2023-2024. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti mengungkap kunci comeback timnya atas Barcelona.

Real Madrid menumbangkan Barcelona di Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona, Spanyol pada Sabtu (28/10/2023) malam WIB. Sempat tertinggal, Los Blancos -julukan Real Madrid- sukses memenangkan pertandingan.

Sepasang gol untuk Real Madrid dicatatkan oleh Jude Bellingham (68’, 90+2’). Sementara, Blaugrana -julukan Barcelona- yang sempat unggul cepar mencanangkan gol via Ilkay Gundogan (6’).

Selepas pertandingan, Ancelotti mengungkapkan kunci kemenangan pertandingan ini adalah perbedaan sikap pada dua babak. Don Carlo -julukan Carlo Ancelotti- mengakui, Los Blancos memang bermain kurang ‘menggigit’ pada babak pertama.

"Kunci pertandingan ini adalah perbedaan sikap dari babak pertama dan kedua. Di babak pertama kami lambat, malas, tidak terlalu agresif. Di babak kedua, justru sebaliknya,” kata Ancelotti dilansir dari Marca, Sabtu (28/10/2023).

"Terkadang Anda tidak bermain seperti yang Anda inginkan. Kami tidak berada di level kami. Terkadang hal itu bisa terjadi. Babak pertama harus dilupakan. Untungnya babak kedua berbeda dan kami mampu menang,” sambungnya.

