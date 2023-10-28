Media Cup 2023 Rampung, Nova Arianto Apresiasi Pewarta Sepakbola Indonesia

JAKARTA - Brand Ambassador Media Cup 2023 Nova Arinto memberikan apresiasi setinggi-tinggi untuk para pewarta sepakbola Indonesia yang sudah terlibat dalam ajang itu. Sebab, sebanyak 16 media yang terlibat mampu menjaga semangat olahraga dan sportivitas.

Sebagaimana diketahui, SCTV keluar menjadi juara Media Cup 2023 dan berhak merebut Piala Menpora, sedangkan peringkat kedua adalah Detik.com. Sementara itu, peringkat ketiga ditempati TV One dan TVRI menempati posisi empat.

Nova mengatakan pewarta sepak bola Indonesia tidak hanya lihai dalam mengawal berbagai pemberitaan olahraga. Akan tetapi, mereka pun punya potensi saat mengolah si kulit bundar.

"Saya lihat cukup meriah dan cukup bagus. Yang pasti tidak sama dengan atlet sesungguhnya," kata Nova di Triboon Mini Soccer, Jakarta Selatan, Jumat 27 Oktober 2023.

Asisten pelatih Timnas Indonesia itu mengatakan paling terpenting dalam Media Cup 2023 adalah para pewarta tetap menjaga kekompakan. Jadi, tidak peduli asal dari media mana mereka.

BACA JUGA: Pesan Khusus Ketua Satgas Anti Mafia Bola Maruarar Sirait di Media Cup 2023

"Menurut saya juara bukan utama, tetapi silaturahmi antar wartawan di Media Cup ini," ujar Nova.

Sementara itu, Ketua Panitia Mandiri Media Cup 2023, Mochamad Hary Prasetya, berterima masih banyak ke kepada para sponsor. Selain itu, ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada rekan-rekan media yang telah menggemakan Media Cup 2023.