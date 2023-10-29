Manchester United vs Manchester City: Erling Haaland Bawa The Citizens Unggul di Babak Pertama

MANCHESTER - Manchester United menghadapi rival sekota mereka, Manchester City pada laga lanjutan pekan ke-10 Liga Inggris 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Old Trafford, Minggu (29/10/2023) malam WIB.

The Citizens -julukan Man City- sementara unggul 1-0 di babak pertama. Pasukan Pep Guardiola memimpin lewat gol penalti Erling Haaland di menit ke-26.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di depan para suporter pendukung tuan rumah nyatanya tak membuat nyali para pemain Man City ciut. Mereka bahkan tampil dominan dan berhasil menguasai permainan dengan baik.

Para pemain depan Man City saling bergantian untuk menciptakan peluang. Sementara di kubu tuan rumah, Man United cenderung bermain bertahan demi menjaga gawang mereka dari kebobolan

Sayang, usaha itu sia-sia ketika Man City berhasil memimpin. Erling Haaland melakukan tugasnya dengan baik sebagai ekskutor penalti usai Man City dihadiahi penalti pada menit ke-26.