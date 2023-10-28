Piala Dunia U-17 2023 di Depan Mata, Kelemahan Timnas Indonesia U-17 Terus Dibenahi

JAKARTA - Kelemahan Timnas Indonesia U-17 terus dibenahi jelang Piala Dunia U-17 2023 yang sudah di depan mata. Muhammad Iqbal Gwijangge mengatakan, tim pelatih terus memberikan menu latihan khusus guna memperbaiki kekurangan-kekurangan itu.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 sempat melakoni pemusatan latihan (TC) di Jerman sepanjang September hingga Oktober 2023. Saat ini, Garuda Asia menggelar TC tambahan di Indonesia.

Iqbal Gwijangge mengatakan, Timnas Indonesia U-17 terus dipoles oleh pelatih Bima Sakti Tukiman. Sebab, turnamen itu akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

"Hari ini kita latihan taktikal, final third, kemudian positional, attacking dari tengah ke depan, karena itu kekurangan kita selama di Jerman," kata Muhammad Iqbal dilansir dari laman PSSI, Sabtu (28/10/2023).

Pemain berusia 17 tahun itu mengatakan, kondisi timnya hari demi hari makin baik dalam TC. Hal itu dibuktikan dengan pemain menikmati berbagai pola latihan yang diberikan tim pelatih.

"Saya rasa kami sudah semakin baik, dan saya harap terus lebih baik," ucap kapten Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2022 itu.