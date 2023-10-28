Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: Dramatis, Brace Jude Bellingham Menangkan Los Blancos

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |23:14 WIB
Hasil Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: Dramatis, Brace Jude Bellingham Menangkan Los Blancos
Jude Bellingham jadi pahlawan Real Madrid di markas Barcelona (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA - Real Madrid menang dramatis atas Barcelona di pekan ke-11 Liga Spanyol 2023-2024. Los Blancos menang tipis dengan skor akhir 2-1.

Bermain di Camp Nou, Sabtu (28/9/2023) malam WIB, Barcelona sebenarnya unggul lebih dulu lewat gol cepat Ilkay Gundogan. Namun, Jude Bellingham kemudian datang menjadi pahlawan Real Madrid berkat bracenya di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan langsung berjalan dengan tempo lumayan cepat sejak awal. Bermain di depan pendukung sendiri, Barcelona tak ragu untuk langsung menyerang ke daerah pertahanan Real Madrid.

Sementara di sisi lain, Los Blancos cenderung melambatkan tempo permainan. Pasukan Carlo Ancelotti mencari peluang lewat skema serangan balik.

Kubu tuan rumah langsung memberikan kejutan. Ilkay Gundogan memecah kebuntuan Barcelona lewat gol cepatnya di menit keenam.

Berhasil memimpin membuat pasukan Xavi Hernandez tampil lebih parcaya diri. Namun, tidak ada gol tambahan membuat skor 1-0 untuk keunggulan Barcelona bertahan sampai turun minum.

