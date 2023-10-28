Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona vs Real Madrid: Ilkay Gundogan Bawa Blaugrana Unggul 1-0 di Babak Pertama

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |22:10 WIB
Barcelona vs Real Madrid: Ilkay Gundogan Bawa Blaugrana Unggul 1-0 di Babak Pertama
Gol cepat Gundogan bawa Barcelona ungguli Real Madrid di babak pertama (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA - Barcelona menghadapi Real Madrid di pekan ke-11 Liga Spanyol 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Camp Nou, Sabtu (28/10/2023) malam WIB.

Blaugrana -julukan Barcelona- sementara unggul atas rival mereka, Real Madrid. Gol cepat Ilkay Gundogan di menit ke-6 membawa Barcelona memimpin 1-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan langsung berjalan dengan tempo lumayan cepat sejak awal. Bermain di depan pendukung sendiri, Barcelona tak ragu untuk langsung menyerang ke daerah pertahanan Real Madrid.

Sementara di sisi lain, Los Blancos cenderung melambatkan tempo permainan. Pasukan Carlo Ancelotti mencari peluang lewat skema serangan balik.

Halaman:
1 2
      
