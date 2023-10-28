Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Anggap Lini Belakang Man United Masih Buruk, Rio Ferdinand Sarankan Rekrut Bek Barcelona Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |05:59 WIB
Anggap Lini Belakang Man United Masih Buruk, Rio Ferdinand Sarankan Rekrut Bek Barcelona Ini
Rio Ferdinan menilai lini belakang Man United perlu diperbaiki sesegera mungkin. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Legenda Manchester United, Rio Ferdinand menilai lini belakang Setan Merah masih buruk dan perlu untuk segera diperbaiki. Tentunya cara tercepat untuk memperbaiki itu adalah dengan merekrut bek baru, dan salah satu yang disarakan Ferdinan adalah bek Barcelona, Ronald Araujo.

Manchester United saat ini memang masih memiliki banyak bek tengah. Sebut saja Lisandro Martinez, Harry Maguire, hingga Raphael Varane merupakan nama-nama yang sering diperhitungkan oleh penyerang lawan.

Namun begitu, ketiganya kerap mendapatkan masalahnya masing-masing. Maguire dikabarkan akan segera hengkang dari Setan Merah -julukan Manchester United, sementara Varane dan Martinez masih sering mengalami cedera.

Adapun, Victor Lindelof juga dianggap belum cocok untuk menjadi palang pintu pertahanan Manchester United. Tak ayal, Ferdinand menyarankan Setan Merah untuk merekrut pemain bertahan baru, terkhusus untuk posisi bek tengah.

Dua pemain yang disarankan oleh Ferdinand adalah Kevin Danso dari RC Lens, dan Ronald Araujo dari Barcelona. Menurut Ferdinand, dua pemain itu memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bermain di Liga Inggris.

Harry Maguire dan Jonny Evans

“Orang di Lens, ada satu di sana, dia (Kevin Danso) bagus. (Kemudian) Bocah Uruguay di Barcelona, Araujo. Entah dia bisa diterima atau tidak, menurutku dia brilian. Dia adalah bek tengah yang sangat bagus,” kata Ferdinand dikutip dari Metro, Sabtu (28/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/51/1642071/sensasi-bulu-tangkis-anak-di-purwokerto-480-peserta-ramaikan-festival-senengminton-2025-llk.webp
Sensasi Bulu Tangkis Anak di Purwokerto: 480 Peserta Ramaikan Festival SenengMinton 2025!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/gelandang_manchester_city_nicolas_gonzalez_kiri.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Bantai Liverpool, Man City Tempel Arsenal di Puncak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement