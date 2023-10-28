Anggap Lini Belakang Man United Masih Buruk, Rio Ferdinand Sarankan Rekrut Bek Barcelona Ini

MANCHESTER – Legenda Manchester United, Rio Ferdinand menilai lini belakang Setan Merah masih buruk dan perlu untuk segera diperbaiki. Tentunya cara tercepat untuk memperbaiki itu adalah dengan merekrut bek baru, dan salah satu yang disarakan Ferdinan adalah bek Barcelona, Ronald Araujo.

Manchester United saat ini memang masih memiliki banyak bek tengah. Sebut saja Lisandro Martinez, Harry Maguire, hingga Raphael Varane merupakan nama-nama yang sering diperhitungkan oleh penyerang lawan.

Namun begitu, ketiganya kerap mendapatkan masalahnya masing-masing. Maguire dikabarkan akan segera hengkang dari Setan Merah -julukan Manchester United, sementara Varane dan Martinez masih sering mengalami cedera.

Adapun, Victor Lindelof juga dianggap belum cocok untuk menjadi palang pintu pertahanan Manchester United. Tak ayal, Ferdinand menyarankan Setan Merah untuk merekrut pemain bertahan baru, terkhusus untuk posisi bek tengah.

Dua pemain yang disarankan oleh Ferdinand adalah Kevin Danso dari RC Lens, dan Ronald Araujo dari Barcelona. Menurut Ferdinand, dua pemain itu memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bermain di Liga Inggris.

“Orang di Lens, ada satu di sana, dia (Kevin Danso) bagus. (Kemudian) Bocah Uruguay di Barcelona, Araujo. Entah dia bisa diterima atau tidak, menurutku dia brilian. Dia adalah bek tengah yang sangat bagus,” kata Ferdinand dikutip dari Metro, Sabtu (28/10/2023).