5 Alasan Manchester United Bakal Hancurkan Manchester City di Pekan Ke-10 Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Faktor Harry Maguire dan Andre Onana!

Manchester United bakal hadapi Manchester City di akhir pekan ini (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 5 alasan Manchester United bakal hancurkan Manchester City di pekan ke-10 Liga Inggris 2023-2024 akan diulas Okezone. Laga bertajuk derby Manchester itu bakal dilangsungkan di Old Trafford, Manchester, Minggu (29/10/2023) pukul 22.30 WIB.

Dari segi peringkat, The Citizens -julukan Manchester City- lebih unggul menempati posisi 2 di klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan koleksi 21 poin, sedang Manchester United di posisi 8 dengan 15 angka. Kendati begitu, ada 5 alasan yang bakal membuat Setan Merah -julukan Manchester United- melumat tamunya pada laga nanti. Apa saja?

Berikut 5 Alasan Manchester United Bakal Hancurkan Manchester City di Pekan Ke-10 Liga Inggris 2023-2024:

5. Lebih Percaya Diri Usai Menang atas FC Copenhagen





Manchester United berhasil meraih kemenangan 1-0 atas FC Copenhagen di Liga Champions 2023-2024 di Old Trafford, Rabu (25/10/2023) dini hari WIB. Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Harry Maguire melalui sundulan di menit ke-72.

Kemenangan pertama pasukan Erik Ten Hag itu di Liga Champions 2023-2024 itu tentu dapat membuat anak asuhnya lebih percaya diri lagi saat menghadapi Manchester City. Apalagi, Rasmus Hojlund cs diyakini takkan memberikan poin kepada rival sekotanya itu.

4. Ambisi Besar Erik Ten Hag Rebut 3 Poin





Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, memiliki ambisi besar untuk mengalahkan The Citizens pada laga nanti. Terlebih, ia ingin mempersembahkan kemenangan sebagai kado untuk sang legenda Manchester United, Sir Bobby Charlton, yang telah meninggal dunia beberapa hari lalu.

"Seperti biasa, ini adalah laga spesial di kota ini. Kami akan siap, saya yakin, para pemain sudah bersemangat. Terutama sekarang dalam pekan di mana Sir Bobby (Charlton) meninggal dunia, kami tentu saja akan memberikan yang terbaik untuk meraih 3 poin di sini," kata Erik Ten Hag, mengutip dari laman resmi Manchester United.