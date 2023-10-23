Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Kali Juara Piala AFF Tidak Cukup, Pelatih Timnas Thailand Alexandre Polking Hampir Dipecat!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |11:42 WIB
2 Kali Juara Piala AFF Tidak Cukup, Pelatih Timnas Thailand Alexandre Polking Hampir Dipecat!
Alexandre Polking hampir dipecat dari posisi pelatih Timnas Thailand. (Foto: Twitter/@changsuek_th)
DUA kali juara Piala AFF tidak cukup, pelatih Timnas Thailand Alexandre Polking hampir dipecat! Hal itu disampaikan Mantan Direktur Teknik Thailand periode Agustus-September 2023, Masatada Ishii.

Masatada Ishii mengatakan, ia dan Federasi Sepakbola Thailand (FAT) sempat bersekongkol untuk menyingkirkan Alexandre Polking, pelatih yang membawa Timnas Thailand juara Piala AFF 2020 dan 2022.

Alexandre Polking

(Alexandre Polking bawa Thailand dua kali juara Piala AFF)

Namun, keputusan batal diambil karena Alexandre Polking membawa Thailand finis runner-up di King’s Cup 2023. Di ajang itu, Thailand menang 2-1 atas Lebanon di semifinal. Di partai puncak yang berlangsung 10 September 2023 silam, Theerathon Bunmathan dan kolega menahan imbang Irak dengan skor 2-2, namun kalah 4-5 di babak adu penalti.

Hasil itu terhitung sensasional, mengingat peringkat FIFA Thailand dan Irak terpaut cukup jauh. Thailand berada di peringkat 113 dunia, sedangkan Irak bertengger di ranking 69 FIFA.

Lantas, jika benar dipecat, siapa pengganti Alexandre Polking? Awalnya, Masatada Ishii yang diproyeksikan sebagai suksesor.

Kiprah manis Masatada Ishii mempersembahkan berbagai gelar bergengsi semasa menukangi Buriram United menjadikan dirinya dinilai cocok menjadi arsitek baru tim berjuluk Gajah Perang tersebut.

Masatada Ishii bahkan sudah diberitahu sang manajer, Nualphan Lamsam alias Madam Pang bahwa dirinya akan ditunjuk sebagai pelatih anyar Thailand menggantikan Alexandre Polking. Masatada Ishii menuturkan dirinya direncanakan untuk ditunjuk sebagai pelatih anyar usai turnamen King’s Cup 2023 yang digelar pada FIFA Matchday September 2023.

Halaman:
1 2
      
