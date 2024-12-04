Timnas Thailand Kalah 0-5 dari Arab Saudi Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024? Begini Fakta Sebenarnya!

VIRAL di media sosial TikTok yang menyebut Timnas Thailand kalah 0-5 dari Arab Saudi jelang tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Akun @kingjoker181 membangun narasi bahwa skuad Gajah Perang tumbang dari Arab Saudi, tim yang baru saja kalah 0-2 dari Timnas Indonesia di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Uji coba jelang Piala AFF, Thailand keok 0-5 dari Arab Saudi,” tulis akun @kingjoker181 dalam keterangan video yang mereka buat.

(Timnas Thailand disebut kalah 0-5 dari Arab Saudi jelang Piala ASEAN 2024. (Foto: TikTok/@kingjoker181)

“Penyandang tujuh gelar Piala AFF, Thailand mengadakan uji coba melawan Arab Saudi. Hasilnya pasukan Masatada Ishii itu babak belur setelah dihajar lima gol tanpa balas. Arab Saudi yang baru saja kalah dari Timnas Indonesia ternyata terlalu perkasa bagi Thailand,” sambung akun di atas.

Lantas, apa benar Thailand kalah telak dari Arab Saudi baru-baru ini? Persiapan Thailand jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 memang terkesan misterius.

Tidak seperti Vietnam yang gembar-gembor melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan, Thailand terkesan adem ayem. Meski begitu, Okezone bisa memastikan laga di atas bukan terjadi baru-baru ini.

Dalam foto di atas, duel itu mempertemukan Timnas Arab Saudi U-23 vs Thailand U-23 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Qatar pada 19 April 2024. Saat itu, Arab Saudi U-23 menang 5-0 atas Thailand U-23.